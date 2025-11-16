כך זה נראה כל העולם בתמונה אחת: צירי תנועה נחסמו בניו יורק לטובת תצלום של שלוחי חב"ד אלפי שלוחי חב"ד מ-111 מדינות מרחבי העולם נעמדו הבוקר לתצלום משותף בניו יורק, בעיצומו של הכינוס השנתי שנערך בצל האנטישמיות הגוברת | משטרת ניו יורק חסמה צירי תנועה ואבטחה את מעמד הצילום (חרדים)

שמ שלמה מן כיכר השבת | 16:51