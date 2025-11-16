הבוקר (ראשון), שעון ניו יורק, נעמדו אלפי שלוחי חב"ד לתצלום המסורתי השנתי, למרגלות בית המדרש של הרבי מליובאוויטש '770' בשכונת קראון הייטס. לקראת השעה שמונה בבוקר נעמדו אלפי השלוחים מכל רחבי העולם לתצלום הקבוצתי.
בצעד תקדימי, משטרת ניו יורק אבטחה את מעמד התמונה - לרבות חסימת צירי תנועה מרכזיים והצבת ניידות משטרה בכל פינה.
מעמד צילום התמונה, הינו אחד מרגעי השיא של הכינוס השנתי שנפתח כבר ביום חמישי. מידי שנה מצטרפים עוד ועוד שלוחים חדשים לתמונה ונדמה שהשנה שטח צילום התמונה התפקע מכמות השלוחים המשתתפים, ובשנה הבאה יצטרכו המארגנים לחשוב על הרחבת שטח הצילום.
כינוס השלוחים העולמי נפתח ביום חמישי בבוקר בשכונת קראון הייטס, בהשתתפות אלפי השלוחים מכל רחבי העולם. במרכז הכינוס, סדנאות, מושבים, הרצאות ושיעורים במגוון נושאים המעסיקים את שלוחי חב"ד. "בכל שנה הנושאים של הסדנאות משתנים בהתאם למצב", הסביר הרב מנחם קוטלרסקי העומד בראש הכינוס העולמי, "השנה, ניתן מקום נרחב ללכידות היהודית בכל רחבי העולם בצל המלחמה".
הכינוס הממושך ייחתם הלילה במעמד הצדעה גדול לאלפי השלוחים, בהשתתפות אלפי תומכים מכל רחבי העולם.
כמות המשתתפים בכינוס הגיעה השנה לשיא, כאמור, בעקבות עוד ועוד שלוחים חדשים היוצאים לשליחות מסביב לגלובוס. בצעירי חב"ד בישראל קלטו השנה בלבד קרוב ל-100 שלוחים חדשים, נתון שיא במפת השליחות הישראלית. בתום מעמד ההצדעה הערב, ישובו אלפי השלוחים חזרה למקום שליחותם, עד לשנה הבאה.
בכינוס משתתפים שלוחים מגילאים שונים - מגילאים הנושקים למאה ועד אברכים בני עשרים ושלוש שיצאו רק בחודש האחרון לשליחות. כולם יחד, במשימה אחת, ימשיכו גם בשנה הקרובה להאיר את העולם ולסייע לכל יהודי.
