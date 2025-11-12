שבת מרוממת של התעלות ודביקות נערכה השבוע במודיעין עילית, כאשר האדמו"ר מקודינוב, נשיא ישיבת "מאור התורה קודינוב", שבת בקרב בוגרי הישיבה.

השבת כולה נועדה להתאחדות הבוגרים והתלמידים סביב רבם, ולקבל חיזוק והשראה להמשך דרכם.

האדמו"ר, בדרשותיו ובשולחנותיו, עורר את הציבור לדבקות בלימוד התורה וקיום המצוות מתוך שמחה ואהבה, ועמד על חשיבות הקשר הבלתי-פוסק בין התלמיד לרבותיו. הבוגרים חשו התעלות רוחנית מיוחדת וקיבלו עצות וברכות מהאדמו"ר לכל צרכיהם.

במוצאי שבת, נערך מעמד "מלווה מלכה" מרכזי ומרגש, שבו נשא האדמו"ר דברי חיזוק לסיכום השבת, ובירך את הבוגרים שיזכו להמשיך ולעלות מעלה מעלה בדרך התורה והיראה. הבוגרים הביעו את תודתם והתרגשותם על הזכות שניתנה להם לשהות במחיצתו של האדמו"ר.

השבת הותירה רושם עז בקרב המשתתפים, אשר יצאו מחוזקים לקראת השבוע החדש.