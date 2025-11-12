כיכר השבת
מְקַדֵּש הַשּבָּת וּמְבָרֵךְ שְׁבִיעִי

שבת של אור וחיזוק: בוגרי קוידינוב התאחדו סביב שולחנו של האדמו"ר במודיעין עילית

האדמו"ר מקודינוב שבת עם בוגרי ישיבת 'מאור התורה' בעיר מודיעין עילית לשבת של התעלות והתחזקות | במהלך השבת עורר האדמו"ר את לב הבוגרים לעבודת השי"ת מתוך חסידות ודרך ארץ | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים) 

האדמו"ר מקודינוב שב"ק במודיעין עילית (צילום: לייזער מן)

שבת מרוממת של התעלות ודביקות נערכה השבוע במודיעין עילית, כאשר האדמו"ר מקודינוב, נשיא ישיבת "מאור התורה קודינוב", שבת בקרב בוגרי הישיבה.

השבת כולה נועדה להתאחדות הבוגרים והתלמידים סביב רבם, ולקבל חיזוק והשראה להמשך דרכם.

האדמו"ר, בדרשותיו ובשולחנותיו, עורר את הציבור לדבקות בלימוד התורה וקיום המצוות מתוך שמחה ואהבה, ועמד על חשיבות הקשר הבלתי-פוסק בין התלמיד לרבותיו. הבוגרים חשו התעלות רוחנית מיוחדת וקיבלו עצות וברכות מהאדמו"ר לכל צרכיהם.

במוצאי שבת, נערך מעמד "מלווה מלכה" מרכזי ומרגש, שבו נשא האדמו"ר דברי חיזוק לסיכום השבת, ובירך את הבוגרים שיזכו להמשיך ולעלות מעלה מעלה בדרך התורה והיראה. הבוגרים הביעו את תודתם והתרגשותם על הזכות שניתנה להם לשהות במחיצתו של האדמו"ר.

השבת הותירה רושם עז בקרב המשתתפים, אשר יצאו מחוזקים לקראת השבוע החדש.

האדמו"ר מקודינוב שב"ק במודיעין עילית (צילום: לייזער מן)
האדמו"ר מקודינוב שב"ק במודיעין עילית (צילום: לייזער מן)
האדמו"ר מקודינוב שב"ק במודיעין עילית (צילום: לייזער מן)
האדמו"ר מקודינוב שב"ק במודיעין עילית (צילום: לייזער מן)
האדמו"ר מקודינוב שב"ק במודיעין עילית (צילום: לייזער מן)
האדמו"ר מקודינוב שב"ק במודיעין עילית (צילום: לייזער מן)
האדמו"ר מקודינוב שב"ק במודיעין עילית (צילום: לייזער מן)
האדמו"ר מקודינוב שב"ק במודיעין עילית (צילום: לייזער מן)
האדמו"ר מקודינוב שב"ק במודיעין עילית (צילום: לייזער מן)
האדמו"ר מקודינוב שב"ק במודיעין עילית (צילום: לייזער מן)
האדמו"ר מקודינוב שב"ק במודיעין עילית (צילום: לייזער מן)
האדמו"ר מקודינוב שב"ק במודיעין עילית (צילום: לייזער מן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (38%)

לא (62%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

מרא דאתרא

|

מְקַדֵּש הַשּבָּת וּמְבָרֵךְ שְׁבִיעִי

|

האדמו"ר הביע הנאתו

|

שַֹמֵּחַ תְּשַֹמַּח רֵעִים אֲהוּבִים

|

אִם אֶסַּק שָׁמַיִם שָׁם אָתָּה

|

וְצַדִּיקִים יִשְׂמְחוּ יַעַלְצוּ

|

בֵית צַדִּיקִים יַעֲמֹד

|

מנוחת הקודש מעבר לים

||
5

שישים שנה לנס הגלוי

|

לְהִתְהַלֵּךְ לִפְנֵי אֱלֹהִים בְּאוֹר הַחַיִּים

||
4

נֹעַם שַׁבָּת הַמַּתְאֶמֶת

|

כבוד מלכים

||
3

וַחֲסִידִים בְּרִנָּה יָגִילוּ

||
1

מהפכה בעולם החסידות

||
5

כזה תיעוד עוד לא ראיתם

||
1

זקני החסידים דמעו

||
11

הסגולה למוצ"ש | צפו

||
9

תפילה סוערת מאחורי החומות

||
12

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר