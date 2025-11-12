מרא דאתרא בדרכם לחופה: כך הוזמן האדמו"ר מסאטמר לסדר קידושין בחופת בית ראחוב - ספינקא האדמו"רים מבית יצחק ד'ספינקא וראחוב השיאו את צאצאיהם בקריית יואל שבמונורו, בדרכם למעמד קבלת הפנים והחופה, נכנסו האדמו"רים אל מעונו של המרא דאתרא - האדמו"ר מסאטמר, להזמינו אחר כבוד לפאר את שמחתם ולשמש כמסדר קידושין בחופה | האדמו"ר קידמם ברוב כבוד, והסבו יחדיו סביב השולחן תוך שהם מרחיבים בנועם שיח | בתום הביקור, ליווה האדמו"ר מסאטמר אותם עד לרחובה של עיר, וכעבור שעה קצרה, הופיע האדמו"ר מסאטמר למעמד החופה, שם כובד בסידור קידושין (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 11:05