בדרכם לחופה: כך הוזמן האדמו"ר מסאטמר לסדר קידושין בחופת בית ראחוב - ספינקא

האדמו"רים מבית יצחק ד'ספינקא וראחוב השיאו את צאצאיהם בקריית יואל שבמונורו, בדרכם למעמד קבלת הפנים והחופה, נכנסו האדמו"רים אל מעונו של המרא דאתרא - האדמו"ר מסאטמר, להזמינו אחר כבוד לפאר את שמחתם ולשמש כמסדר קידושין בחופה | האדמו"ר קידמם ברוב כבוד, והסבו יחדיו סביב השולחן תוך שהם מרחיבים בנועם שיח | בתום הביקור, ליווה האדמו"ר מסאטמר אותם עד לרחובה של עיר, וכעבור שעה קצרה, הופיע האדמו"ר מסאטמר למעמד החופה, שם כובד בסידור קידושין (חסידים)

האדמו"רים מספינקא וראחוב בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
