קהל רב מתושבי ארה"ב וקנדה פקד בשבוע האחרון את ציונו של הרה"ק רבי אליהו יוסף מליניץ באפלו זיע"א, שנלב"ע בשנת תרע"א ונטמן בבית העלמין 'ברית שלום' שבעיר באפלו, ניו יורק. הציון הקדוש, שהיה עד לאחרונה עלום במידה רבה, נהפך בשנים האחרונות למוקד עלייה לרגל כשהמונים רואים ישועות גדולות במקום.

הרבי זצ"ל, שהיה נינו של הרה"ק רבי יצחק יואל מליניץ זיע"א, הגיע לארצות הברית בשנת תרנ"ט מרוסיה, והתיישב תחילה במנהטן. בהמשך עבר לעיר באפלו, שם כיהן כרב בבית הכנסת המקומי "ברית שלום-אנשי רוסיה".

לפי מחקרי חוקרי תולדות החסידות בארצות הברית נמצא כי הרה"ק מליניץ הוא האדמו"ר החסידי הראשון אשר נטמן באדמת ארצות הברית, ובכך הוא מהווה חוליה ראשונה וחשובה בשרשרת גדולי ישראל שהקימו את עולם התורה והחסידות באמריקה.