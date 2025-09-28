5 שנות לימוד: תושבי 'בית וגן' חגגו סיום שלושה מסכתות שבש"ס

במעמד מרגש שנערך בשבוע שעבר בשכונת בית וגן, חגגו מוסדות 'ראש פינה' בראשות המרא דאתרא הגאון רבי נסים דרעי, את סיום לימוד שלושה סדרים בתלמוד בבלי - סדרי מועד, נשים ונזיקין. הסיום המכובד נערך על ידי למעלה ממאה בעלי בתים ועשרות אברכים, המשתתפים בששה שיעורים שונים ושני כוללים הפועלים ברחבי השכונה, לאחר חמש שנות לימוד יומיומי ועקבי של הדף היומי, שהחל בחנוכה תש"פ.

האירוע שהתקיים באולמי 'רינת יוסף' בנוכחות רבנים ודיינים מהשכונה ובהשתתפות יו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי, הגאון רבי יוסף פרץ רבה של פנמה והגאון רבי נסים הררי, נפתח בסיום מרגש ולאחריו שירה וריקודים לכבודה של תורה.

רב השכונה, הגאון רבי נסים דרעי, נשא דברים ועמד על מעלת עסק התורה, והביא מדברי החפץ חיים המביא מהירושלמי על הפסוק 'כל חפציך לא ישוו בה', שכל המצוות אינן שוות לדיבור אחד של תורה. הרב דרעי חישב כי בדקת לימוד אחת זוכים ל-60 מצוות, ולכן בשעה אחת ניתן לזכות ב-36 אלף מצוות עשה דאורייתא, מה שמראה על שכרם העצום של הלומדים דף היומי בקביעות.

הרב דרעי שיבח בדבריו את נשות האברכים על תמיכתן המסורה, וציין כי בשכר המתנתן לבעליהן בשובם מבית המדרש והארת פנים, הן זוכות לקום בתחיית המתים ולחיי העולם הבא, על פי דברי הגמרא במסכת סוטה.

גם רבה של פנמה, הגאון רבי יוסף פרץ, נשא דברים ועמד על חשיבות הלימוד הקבוע של הדף היומי וכיצד הוא תופס את הלומד במשך כל היום. הוא הדגיש כי לימוד זה חולל מהפכה בפנמה ובעולם כולו, והוביל להערכה גדולה לתורה ולשליחת ילדים למוסדות תורניים.

את המעמד סיים הגאון רבי נסים הררי, רב קהילת החיד"א, שחיזק את הציבור על מעלת עסק התורה ושיבח את רב השכונה על פתיחת רשת שיעורי הדף היומי והכוללים הרבים.