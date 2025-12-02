ביום ראשון בבוקר שוחרר מהכלא הצבאי האברך ר' אלעזר צדוק קויפמן, לאחר שהשלים את ימי מאסרו הארוכים. ר' אלעזר צדוק נעצר בחודש תמוז תשפ"ה בהפגנה כנגד חילולי הקברים בעיר יהוד, והוסגר למשטרה הצבאית בשל היותו 'עריק', עקב סירובו לשתף פעולה עם גזירת הגיוס.

יחד עמו נעצרו עוד שני אברכים, ר' דוד מנחם מינצברג ור' אריה מרדכי רבינוביץ, נכדו של האדמו"ר ממשכנות הרועים, ששוחררו כבר בחודשים האחרונים. ראוי לציין, כי שלושתם סירבו ללבוש את מדי הכלא, ונכלאו בשל כך באגף הבידוד למשך כל ימי מאסרם.

גזר דינו של קויפמן נקבע ל-200 ימי מאסר, ולאחר ניכוי שליש כמקובל, שוחרר ביום ראשון מהכלא.

בצעד חריג ותמוה, בחרו בהנהלת הכלא להוציא את קויפמן בשעת לפנות בוקר מוקדמת, ולשחררו בתחנה המרכזית בנתניה, וזאת ככל הנראה בשל החשש הכבד מפני קבלת הפנים ההמונית שאמורה הייתה להיערך בשערי הכלא.

למרות זאת, האברך המשוחרר, שב לשערי הכלא, שם המתינו לו בהתרגשות בני משפחתו וידידיו הנאמנים, ויחד עמם גם שני האסירים שנעצרו עמו ביהוד וששוחררו זה מכבר. שם, בשערי הכלא, זכה קויפמן להתפלל תפילת שחרית במניין – לאחר שלא זכה לכך במשך כל ימי מאסרו בבידוד הקשה.

מיד לאחר מכן, המשיך קויפמן לעיר בני ברק, שם התקבלו שלושת האסירים בכיכר ברטנורא על ידי קהל גדול. רכבם לווה בשיירת כבוד ורכבים עם מערכות הגברה שהשמיעו את שירי המערכה והשמחה.

התחנה הראשונה הייתה מעונו של הרב דוד מיכאל שמידל, ראש כולל "ישיבת טבריא קוממיות" ויו"ר אגודת אתרא קדישא, שקיבלם בחביבות רבה וברכם וחיזקם להמשך עמידה על משמר הקודש. למקום הגיעו גם תלמידי תלמוד תורה סאטמר שנטלו חלק פעיל ומרגש בקבלת הפנים.

בהמשך, המשיכו בתהלוכה חגיגית שעברה דרך רחובות רש"י, רבי עקיבא והרב שך, עד למעונו של האדמו"ר מבוהוש שברחוב חגי. הרבי קיבלם בברכה, הרעיף עליהם מברכותיו הנשגבות, ולאחר מכן יצא עמם אל הרחוב, שם הצטרפו מאות תלמידי הישיבה של חסידות בוהוש לקבלת פנים סוערת ומרגשת.

בשעות הערב המוקדמות החל מעמד הקבלת פנים המרכזי בעיר הקודש ירושלים. תחילה התקיימה תהלוכת אלפי ילדי התלמודי תורה שעל טהרת הקודש, שיצאה ממתחם שנלר לכיוון כיכר השבת. הילדים, אוחזים בידיהם לפידים בוערים, צעדו כאשר התהלוכה מלווה בתזמורת ובשיירת רכבי הכנסת ספר תורה.

בכיכר השבת המתינו אלפים רבים מנאמני המערכה שקיבלו את פניהם של שלושת האסירים בשירה, ריקודים ושמחה גדולה שפרצה גבולות.

לאחר מכן נשמעו משאותיהם חוצבי הלהבות של מנהיגי הישוב הישן, ראש הישיבה הגאון רבי יהושע דוד טורצ'ין, נשיא 'קהל פרושים', וכן האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים. בדבריהם, בירכו הרבנים את האסירים וחיזקו את הקהל הרחב להמשך המערכה הקדושה כנגד גזירת הגיוס המרה.

בהמשך, נשא דברים קצרים ומרגשים האברך המשוחרר ר' אלעזר צדוק קויפמן בעצמו, שהשמיע דברי חיזוק עזים על הזכות הגדולה שנפלה בחלקו לקדש שם שמיים ברבים.

בסיום, יצא הקהל לתהלוכה חגיגית שפקדה את רחובות יחזקאל ושמואל הנביא שהשחירו מאדם. לסיום היום הגדוש, עלו האסירים יחד עם בני משפחותיהם ועסקני "ועד אסירי ציון" לביתו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, שחיזקם והרעיף עליהם מברכותיו שיזכו להמשיך ולמסור נפשם למען כבוד שמיים.