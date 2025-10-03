תיעוד ממעונו על נר ששבת וברכות לכל המשתתפים: צאת הצום אצל הגר"ש גלאי עם צאת הצום הבדיל המקובל הגה"צ רבי שמעון גלאי על כוס יין מלא בביתו נאווה קודש, כשהוא מברך ברכת האש על נר ששבת | לאחר הבדלה הרחיב המקובל עם מקורביו בנועם שיח מרום גדלת היום ובירכם בכל טוב סלה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:15