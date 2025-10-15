תיעוד ענק מירח האיתנים בחצרו של הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק וראש מוסדות "מגדל אור". חודש של דבקות, שמחה וקירוב לבבות.

החודש נפתח בשיחות חיזוק שמסר הרב לחניכי המוסדות, ובהמשך בחלוקת צנצנות דבש בצירוף ברכות חמות לשנה טובה ומתוקה. כן תיעוד מרהיב מערב ומוצאי יום הכיפורים במחיצתו.

בערב חג הסוכות נצפה הרב מקשט את סוכתו באופן מיוחד ע"י תליית תמונותיהם של גדולי ישראל וצדיקי הדורות, ביניהם מרנא ה'חתם סופר' וכן תמונתו של אביו, הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ"ל, ראש ישיבת פינסק קרלין, וצדיקים נוספים מחצרות הקודש לעלוב ועוד.

במהלך ימי חג הסוכות, המשיך הגרי"ד גרוסמן בקבלת קהל בסוכתו, שם העניק את ברכותיו לכל המבקשים, ובמהלך שמחת בית השואבה פיזז עם לפידי אש מתוך התלהבות יתירה וקדושה של מעלה, כן נצפה הרב בעבודת הנענועים, ובנעילת החג נצפה במעמד הקפות שניות סוערות בהיכל בית מדרשו המרכזי במגדל העמק, כשהוא רוקד ומחזק את הקהל בשמחת התורה.