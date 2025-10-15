כיכר השבת
מחלוקת דבש ועד הקפות שניות: סיכום חודש 'ירח האיתנים' אצל רבה של מגדל העמק

צפו בתיעוד מקיף של אירועי חודש תשרי אצל רבה של מגדל העמק, הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, מחלוקת דבש לחניכי המוסדות ועד הקפות שניות בשמחת תורה, דרך יום הכיפורים, קישוט הסוכה ושמחת בית השואבה (חרדים)

ירח האיתנים אצל הגרי"ד גרוסמן (צילום: באדיבות המצלם)

תיעוד ענק מירח האיתנים בחצרו של הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק וראש מוסדות "מגדל אור". חודש של דבקות, שמחה וקירוב לבבות.

החודש נפתח בשיחות חיזוק שמסר הרב לחניכי המוסדות, ובהמשך בחלוקת צנצנות דבש בצירוף ברכות חמות לשנה טובה ומתוקה. כן תיעוד מרהיב מערב ומוצאי יום הכיפורים במחיצתו.

בערב חג הסוכות נצפה הרב מקשט את סוכתו באופן מיוחד ע"י תליית תמונותיהם של גדולי ישראל וצדיקי הדורות, ביניהם מרנא ה'חתם סופר' וכן תמונתו של אביו, הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ"ל, ראש ישיבת פינסק קרלין, וצדיקים נוספים מחצרות הקודש לעלוב ועוד.

במהלך ימי חג הסוכות, המשיך הגרי"ד גרוסמן בקבלת קהל בסוכתו, שם העניק את ברכותיו לכל המבקשים, ובמהלך שמחת בית השואבה פיזז עם לפידי אש מתוך התלהבות יתירה וקדושה של מעלה, כן נצפה הרב בעבודת הנענועים, ובנעילת החג נצפה במעמד הקפות שניות סוערות בהיכל בית מדרשו המרכזי במגדל העמק, כשהוא רוקד ומחזק את הקהל בשמחת התורה.

ירח האיתנים אצל הגרי"ד גרוסמן (צילום: באדיבות המצלם)
