ביום שני של חול המועד סוכות, התאספו אלפי בני הישיבות ובני התורה מעדת תימן מרחבי הארץ ובראשם גדולי תורה, ראשי ישיבות, דיינים, רבני ערים ויושבי על מדין, לצד אישי ציבור ומכובדים - אל אולמי מלון רמדה שבירושלים, למעמד אדיר של שמחת החג והקבלת פני רבו לכבוד הגאב"ד הגאון רבי שלמה מחפוד רבה של עדת תימן וחבר מועצת חכמי התורה.

בשיאו של המעמד, נשמע ברוב קשב דברם של גדולי רבני תימן הגר"פ קורח גאב"ד שערי הלכה והגר"י טיירי ראש ישיבת שדי חמד. את המשא המרכזי נשא בפני האלפים הגאב"ד הגר"ש מחפוד שבדבריו כאב את רדיפת עולם התורה והצורך להתחזק ביתר שאת בהתמדה והשקידה בתורה כנגד כל הקמים עלינו.

כמו כן נשא דברים רבה של העיר ביתר עילית הגר"י מועלם.