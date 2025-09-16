דְּלָתֶיךָ דָּפַקְנוּ רַחוּם וְחַנּוּן הגר"ד לאו הצטרף לתפילת ההמונים באמירת הסליחות בהיכל ישיבת 'אור החיים' בימי הסליחות נוהרים מדי לילה קהל המונים לאמירת הסליחות בהיכל ישיבת 'אור החיים' בירושלים, שבראשות חבר המועצת, ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז | אמש (שני) הופיע במקום אורח רום מעלה, הרב הראשי, הגאון רבי דוד לאו שעמד על הבמה בסמוך לתיבת החזן והצטרף לתפילת ההמונים ברוב רגש (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 12:07