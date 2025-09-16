הגר"ד לאו הצטרף לתפילת ההמונים באמירת הסליחות בהיכל ישיבת 'אור החיים'
בימי הסליחות נוהרים מדי לילה קהל המונים לאמירת הסליחות בהיכל ישיבת 'אור החיים' בירושלים, שבראשות חבר המועצת, ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז | אמש (שני) הופיע במקום אורח רום מעלה, הרב הראשי, הגאון רבי דוד לאו שעמד על הבמה בסמוך לתיבת החזן והצטרף לתפילת ההמונים ברוב רגש (חרדים)
גדולי ישראל שליט״א יעתירו בשב״ק זו, פרשת ניצבים - השבת האחרונה של השנה - על כל התורמים והמאמצים יחד בקרן ההסעות להביאו לחינוך תורני | ״זוהי שעת רצון נדירה המסוגלת לתקן את כל השבתות השנה ולפעול כסניגור עצום ליום הדין״, אומרים בקרן ההסעות (חרדים)
בעקבות זיהוי מחודש של מעיין "מי דקלים" המוזכר בתלמוד, שתה המקובל הגה"צ רבי דב קוק ממי עין ימק"א | תלמידו, הג"ר יזהר יוסף גתי, בירך עליהם "בורא מי רפואות", ברכה שלא נשמעה כ-2,000 שנה | הסיפור המלא (היסטוריה)
במעמד רב רושם בהשתתפות מאות בני תורה ורבנים, הוכתר הגאון רבי יוסף משדי לרבה של קהילת 'היכל השם' בצפון בני ברק | במעמד הושק ספרו החדש בסדרת "הורני חוקיך" | טרם המעמד האצילו גדולי הדור את ברכותיהם (חרדים)
בקריאה נחרצת ונרגשת פונים רבני חסידות ברסלב במכתב 'קול קורא' מיוחד לכלל הנוסעים לקיבוץ הגדול לאומן לראש השנה, להיזהר מפני חילול שבת בדרך | ההוראה: לעצור את המסע במקרה של חשש - "גם אם אין בידו שופר" | המכתב המלא (חרדים)
אל תפספסו והצטרפו ליוזמה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד | השיעור היומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת עבודה זרה י"א-י"ד; זבחים ו'-י"ג | צפו בשיעור (יהדות)
יותר ויותר גברים משתפים בגילוי לב על הסרת שיער שעד כה לא היה לה פתרון הולם לגבר דתי או חרדי – עכשיו שפתחנו את סניף הגברים בעיית שיער הגוף המיותר, הגורם לאי־נוחות, ההזעה במיוחד במזג האוויר הישראלי ועוד קשיים נוספים שגברים מתמודדים איתם מדי יום, פתירים לחלוטין | בכתבה זו נביא את סיפוריהם האישיים, ונשתף את הסיבה לכך שיותר ויותר גברים בוחרים להגיע לאפילוגיק – מרכז רפואי מכובד ודיסקרטי, המעניק טיפול מקצועי ושקט נפשי עם תוצאות משנות חיים (חרדים)
נער אפרו אמריקני נוסף נעצר אתמול אחרי שגנב קורקינט מילד בפארק בשכונת קראון הייטס בבורקלין | מקרה דומה אירע בשבוע שעבר וההערכות הן כי מדובר בנער נוסף המעורב בשני המקרים | תושבים בשכונה זעמו: "צריך להרחיק את הילד הזה, הוא מסוכן!" (חרדים, בעולם)
