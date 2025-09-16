כיכר השבת
דְּלָתֶיךָ דָּפַקְנוּ רַחוּם וְחַנּוּן

הגר"ד לאו הצטרף לתפילת ההמונים באמירת הסליחות בהיכל ישיבת 'אור החיים'

בימי הסליחות נוהרים מדי לילה קהל המונים לאמירת הסליחות בהיכל ישיבת 'אור החיים' בירושלים, שבראשות חבר המועצת, ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז | אמש (שני) הופיע במקום אורח רום מעלה, הרב הראשי, הגאון רבי דוד לאו שעמד על הבמה בסמוך לתיבת החזן והצטרף לתפילת ההמונים ברוב רגש (חרדים)

הגר"ד לאו בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: רון סטודיו)
הגר"ד לאו בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: רון סטודיו)
הגר"ד לאו בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: רון סטודיו)
הגר"ד לאו בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: רון סטודיו)
הגר"ד לאו בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: רון סטודיו)
הגר"ד לאו בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: רון סטודיו)
הגר"ד לאו בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: רון סטודיו)

