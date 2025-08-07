השבוע התקיים ביקור מרגש בישיבת "נחלת שני" שביישוב נחליאל, כאשר הגאון רבי שריאל רוזנברג, גאב"ד בית דין צדק בני ברק, הגיע למסור שיעור כללי בסוגיית "חמץ שעבר עליו הפסח". הביקור התקיים בנוכחות רבני הישיבה, כולל ראש הישיבה הגאון רבי נחום מאיר רוזנברג, בנו של הגאב"ד, וכן רה"י הגאון רבי אוריאל אייזנבך ורב היישוב הגאון רבי אוריאל חוברה.

במהלך הביקור, סייר הגאב"ד במתחם החדש של הישיבה, אשר צפוי לשמש את תלמידיה בקרוב. הביקור הסתיים בביקור אישי בבית אחד מתושבי היישוב, אשר פעל רבות למען הקמת הישיבה, שם בירך הגאב"ד את המשפחה להצלחה בכל מעשי ידיהם ולזכות לראות בנחמת ציון וירושלים.