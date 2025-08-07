כיכר השבת
רגעים מיוחדים: הגר"ש רוזנברג סייר במתחם החדש בישיבת נחליאל | צפו בתיעוד

הגאון רבי שריאל רוזנברג, גאב"ד בית דין צדק בני ברק, ביקר השבוע בישיבת "נחלת שני" ביישוב נחליאל, מסר שיעור בהלכות פסח וסייר במתחם החדש של הישיבה (חרדים)

הגאון רבי שריאל רוזנברג בביקור בנחליאל (צילום: שמוליק קורלנסקי)

השבוע התקיים ביקור מרגש בישיבת "נחלת שני" שביישוב נחליאל, כאשר הגאון רבי שריאל רוזנברג, גאב"ד בית דין צדק בני ברק, הגיע למסור שיעור כללי בסוגיית "חמץ שעבר עליו הפסח". הביקור התקיים בנוכחות רבני הישיבה, כולל ראש הישיבה הגאון רבי נחום מאיר רוזנברג, בנו של הגאב"ד, וכן רה"י הגאון רבי אוריאל אייזנבך ורב היישוב הגאון רבי אוריאל חוברה.

במהלך הביקור, סייר הגאב"ד במתחם החדש של הישיבה, אשר צפוי לשמש את תלמידיה בקרוב. הביקור הסתיים בביקור אישי בבית אחד מתושבי היישוב, אשר פעל רבות למען הקמת הישיבה, שם בירך הגאב"ד את המשפחה להצלחה בכל מעשי ידיהם ולזכות לראות בנחמת ציון וירושלים.

מעמד יסוד הישיבה במעונו של הגרמ"ה הירש (צילום: שמוליק קורלנסקי)
מעמד יסוד הישיבה במעונו של הגרב"ד פוברסקי (צילום: שמוליק קורלנסקי)
מעמד יסוד הישיבה במעונו של הגר"ד לנדו (צילום: שמוליק קורלנסקי)
