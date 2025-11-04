בתפילה לשחרור העצורים: המקובל שם אפר על ראשו ופרץ בבכי נסער
יממה אחרי ההילולא של רחל אמנו, הגיע אמש המקובל רבי בניהו שמואלי ראש ישיבת 'נהר שלום' לקברה יחד עם מאות מתלמידיו | המקובל שם אפר על ראשו וערך תיקון חצות ותפילה לשחרור העצורים וביטול גזירת הגיוס | צפו בגלריה (חרדים)
בעוד צמרת העסקונה החרדית שוקדת על ניסוחו של חוק הגיוס החדש, נצפה יענקי קנייבסקי, נכדו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, מוסר שיעור 'דף היומי' באוהל מיוחד שהוקם ב'הר המנוחות' ביומא דהילולא של הרה"ק רבי מאיר שפירא מלובלין זי"ע, מייסד הדף היומי, הטמון במקום | במהלך כל היום מסרו במקום שיעורים ממגידי השיעורים המרכזיים בארץ, אשר מוסרים שיעור 'דף היומי' לאורך כל ימות השנה | צפו בתיעוד (חרדים)
תיעוד מרגש מגיע מישיבת סלבודקא: ראש הישיבה והמנהיג הגאון רבי דב לנדו, נאלץ לעזוב את מסע קרן עולם התורה, בשל צינון שחטף, אך מיד כשחזר ארצה, רה"י לא סיפק בידו לנוח, אלא החליט למסור שיעור לבחורים | כי הם חיינו ואורך ימינו (חרדים)
''התורה ממשיכה'': כהמשך להתחזקות התורה אצל עם ה', תלמידי כיתות ח' בת''ת ''תורה ודעת'' כרמיאל קיבלו הפתעה למחרת העצרת הגדולה: ביקור חיזוק וברכה אצל גדולי ישראל בעיר התורה והחסידות בני ברק, שחיזקו את התלמידים ורבותיהם בדברי הדרכה ועצה להתחזקות התורה | כן סיירו התלמידים במעונו של מרן החזון איש זי"ע במרכז העיר (חרדים)
ברבנות הראשית לישראל יצאו במכרזים חדשים לצורך גיוס צוותי שחיטה מהארץ ומחו"ל - למערך השחיטה ברחבי העולם| הרקע: עד כה תהליך ההכשרה לתפקיד היה מסובך וקשה, וכעת יכולו ראשי צוות מכשרויות פרטיות לעבר הכשרה מהירה - שתכניס אותם למעגל ראשי הצוות של הרבנות, תוך זמן קצר (חדשות, חרדים)
שליח חב"ד בבייג'ין שבסין, שמסתובב בין היתר במפעלי מזון במדינת הענק מטעמי כשרות, לא ציפה לגלות את הדבר הזה באחד המפעלים במחוז שאנדונג | המנהל נחשף כמי שלומד בהתלהבות ספרים על הגמרא, ומצטט מדרש על רבי שמעון בן גמליאל (חרדים בעולם)
הנהלת המחוז החרדי במשרד החינוך,
בראשות המנהל שי קלדרון, קיימה סיור מיוחד במוסדות של רשת 'בני יוסף', ובדקה כיצד מנציחים את זכרו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל ברשת החינוך שהקים |במהלך הביקור הם שמעו
עדויות מרגשות מנכדתו של הרב (חרדים)
אסתי, נערה חרדית בת 14, הוגדרה במשך חודשים כ"סיפור מורכב". רגע לפני סילוקה מבית הספר, אחרי אין־ספור ויכוחים, חוצפה, לבוש פרובוקטיבי ו"עשיית דווקא" – היא אמרה משפט אחד, שגרם לי לעצור. משפט מצמרר, פשוט – אבל חכם יותר מרבים ממבוגרי הדור שלנו • פנינה לשם – מנהלת תיכון ובית חם לנוער מתמודד, ומייסדת בית הספר ללימודי קידום נוער, משתפת מנסיונה
