כִּי אֵפֶר כַּלֶּחֶם אָכָלְתִּי

בתפילה לשחרור העצורים: המקובל שם אפר על ראשו ופרץ בבכי נסער

יממה אחרי ההילולא של רחל אמנו, הגיע אמש המקובל רבי בניהו שמואלי ראש ישיבת 'נהר שלום' לקברה יחד עם מאות מתלמידיו | המקובל שם אפר על ראשו וערך תיקון חצות ותפילה לשחרור העצורים וביטול גזירת הגיוס | צפו בגלריה (חרדים)

המקובל הגאון הרב בניהו שמואלי בקבר רחל (צילום: שוקי לרר)
