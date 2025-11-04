כִּי אֵפֶר כַּלֶּחֶם אָכָלְתִּי בתפילה לשחרור העצורים: המקובל שם אפר על ראשו ופרץ בבכי נסער יממה אחרי ההילולא של רחל אמנו, הגיע אמש המקובל רבי בניהו שמואלי ראש ישיבת 'נהר שלום' לקברה יחד עם מאות מתלמידיו | המקובל שם אפר על ראשו וערך תיקון חצות ותפילה לשחרור העצורים וביטול גזירת הגיוס | צפו בגלריה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 21:29