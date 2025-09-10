אדמורי"ם ורבנים רבים עולים בימים אלו למעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך בכדי לברך ולהתברך בברכת השנים.

אמש, תוך כדי ביקורו של האדמו"ר מסטריקוב, הופעלה האזעקה בעקבות שיגור טיל בודד של החותים מתימן.

האדמו"ר מסטריקוב טען להגר"מ בדרך צחות, שיש עניין לשמוע תקיעת שופר גם בלילה וכמו שכתב הרמ"א שיש מקומות שנוהגים לתקוע בשופר בחודש אלול בלילה ולא רק ביום, ועל כן היום שאין אנו נוהגים לתקוע שופר באלול בלילה, זימן לנו הקב"ה לשמוע שופר בדמות קול אזעקה באחד הלילות של חודש אלול.

הגר"מ שטרנבוך פלפל עמו בלימוד בדברי הרמ"א, ולאחר מכן בירכו בחום ואמר: ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא, שיהיה לכם השפעה גדולה, שכולם יילכו בדרך התורה, והקב"ה יעזור לכם שיהיה לכם הכח לנהל מלחמת השם בכח נגד פירצת האינטרנט שעליו נאמר 'ולא תביא תועבה אל ביתך'.

בסיום הביקור נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב.