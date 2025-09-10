כיכר השבת
כתקיעת השופר

באמצע ביקור האדמו"ר במעונו של הפוסק: כך הפכה אזעקת החות'ים לסימן משמים 

במהלך ביקור האדמו"ר מסטריקוב אצל הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, נשמעה אזעקה בעקבות שיגור טיל מתימן. השניים דנו במשמעות הרוחנית של האירוע והקשר לחודש אלול | צפו בתיעוד (חרדים)

האדמו"ר מסטריקוב בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שוורץ)

אדמורי"ם ורבנים רבים עולים בימים אלו למעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך בכדי לברך ולהתברך בברכת השנים.

אמש, תוך כדי ביקורו של האדמו"ר מסטריקוב, הופעלה האזעקה בעקבות שיגור טיל בודד של החותים מ.

האדמו"ר מסטריקוב טען להגר"מ בדרך צחות, שיש עניין לשמוע תקיעת שופר גם בלילה וכמו שכתב הרמ"א שיש מקומות שנוהגים לתקוע בשופר בחודש אלול בלילה ולא רק ביום, ועל כן היום שאין אנו נוהגים לתקוע שופר באלול בלילה, זימן לנו הקב"ה לשמוע שופר בדמות קול אזעקה באחד הלילות של חודש אלול.

הגר"מ שטרנבוך פלפל עמו בלימוד בדברי הרמ"א, ולאחר מכן בירכו בחום ואמר: ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא, שיהיה לכם השפעה גדולה, שכולם יילכו בדרך התורה, והקב"ה יעזור לכם שיהיה לכם הכח לנהל מלחמת השם בכח נגד פירצת האינטרנט שעליו נאמר 'ולא תביא תועבה אל ביתך'.

בסיום הביקור נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב.

האדמו"ר מסטריקוב בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שוורץ)
האדמו"ר מסטריקוב בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שוורץ)
האדמו"ר מסטריקוב בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שוורץ)
האדמו"ר מסטריקוב בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שוורץ)
האדמו"ר מסטריקוב בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שוורץ)
האדמו"ר מסטריקוב בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שוורץ)
האדמו"ר מסטריקוב בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שוורץ)
האדמו"ר מסטריקוב בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שוורץ)
האדמו"ר מסטריקוב בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שוורץ)
האדמו"ר מסטריקוב בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שוורץ)
האדמו"ר מסטריקוב בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שוורץ)
האדמו"ר מסטריקוב בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: רפאל שוורץ)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

לקראת השמחה הגדולה

|

רגע לפני ראש השנה

|

"לא טרחתי - בכיתי לבוא"

|

סאגת העצרת שהתבטלה

|

כל הפרטים על הנסיעה

|

עם רבנים ואישי ציבור

||
1

מסורת עתיקה

||
1

ש

"שונה מכל הצדקות"

אסף מגידו|מקודם

תלמיד חכם, ברגע!

|

דמעות בירושלים

|

נקי יהיה לביתו

||
1

דו"ח נציבות תלונות הציבור

|
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר