היסטוריה רוחנית נרשמה ביום חמישי האחרון בעיר שכם. בשיאם של ימי השובבי"ם המסוגלים לתיקון וישועה, זכו המונים להיכנס לתפילה בציון יוסף הצדיק במעמד שייזכר לדורות: לראשונה מזה כ-25 שנה, נערכה תפילת שחרית חגיגית ומסודרת לאור יום, במה שהוגדר על ידי המשתתפים כ"רגע של גאולה".

התזמון של הכניסה ההיסטורית עורר התרגשות עצומה בקרב הלומדים. בפרשת השבוע, פרשת בשלח אותה קרא עם ישראל בשבת זו, מופיע הפסוק המפורסם: "וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת עַצְמוֹת יוֹסֵף עִמּוֹ" (שמות י"ג, י"ט). המשתתפים שקראו את הפרשה בציון חשו את החיבור החי בין דברי התורה למציאות בשטח, כאשר הם עומדים על קברו של המשביר לכל ארץ מצרים ביום בו הוא מוזכר בכתובים.

מאז אירועי שנת תשס"א, הכניסות לקבר יוסף התאפשרו רק תחת מעטה חשיכה, באישון ליל ובזמן קצוב מאוד. ביום חמישי האחרון השתנתה התמונה: תחת אבטחה כבדה, נשארו המתפללים במתחם הציון עד לשעות הבוקר המוקדמות.

עם הנץ החמה, נערכה תפילת שחרית מרטיטה בהיכל הציון. קולות התפילה והשירה שבקעו מהמקום לאור יום, לראשונה מזה חצי יובל, הדהדו ברחבי העיר שכם והעבירו רעד בקרב הנוכחים. "קשה לתאר את התחושה לראות את קרני השמש חודרות אל הציון בזמן הקדוש של שחרית", סיפר אחד המתפללים.

הצלם מ. אדלר, שליווה את הכניסה מתחילתה ועד לסיומה המרגש בשעות הבוקר, מגיש גלריה ענקית של מאה תמונות המתעדות את רגעי השיא – מההגעה בחשיכה, דרך התפילות הנלהבות בימי השובבי"ם, ועד למראות הנדירים של הציון באור יום מלא.