רק לבטוח בה' • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן

סיפור מפעים ומצמרר מהימים האחרונים: בנו של הגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל התעורר בבהלה מחלום שבו הופיע אביו והתריע: "מפריעים את מנוחתי" • הבן מיהר לבית העלמין, שם גילה פועלים ערבים המבצעים עבודות חפירה צמודות • הסיפור המלא (חרדים)
הבית לא נחרב בגלל עצם קיומן של מחלוקות, נוקבות ככל שיהיו. הוא נחרב כשלא ידענו לנהל אותן כראוי, כשהשוני בדעות הוביל לביטול הדדי ולשנאה. בית שמאי ובית הלל לימדו אותנו את תרבות המחלוקת, ולא את תרבות ההרס! (מאמרים)
השאלה שהרעישה את חתן פרס הנובל: מפגש יחידות לילי ויוצא דופן בין הסופר ניצול השואה אלי ויזל לרבי מליובאוויטש, הוליד תשובה קצרה ומטלטלת ששינתה את חייו של ויזל לעד. בשיעור מרתק לפרשת דברים, צולל המגיד והדרשן הרב ג'ייקובסון אל נבכי המפגש ההיסטורי, ומגלה דרך פירוש רש"י ותורתו העמוקה של רבי נחמן מברסלב כיצד דווקא הכפירה והספקות נובעים לעיתים מרגישות פנימית גבוהה, מדוע האמונה היא הבחירה האמיצה ביותר, ואיך אפשר לחיות עם שאלות קשות ופתוחות – ומתוכן למצוא משמעות עמוקה ומנוחת נפש אמיתית | צפו (יהדות)
ההצבעה המכריעה על חוק היועמ"שית נקלעה למבוי סתום ברקע עימות חזיתי בין גפני לסמוטריץ' | ביהדות התורה זעמו על עיכוב אישור תוספת השכר לגננות החרדיות. מנגד, במפלגת הציונות הדתית הגיבו במתקפה חריפה, מאשימים את גפני בהענקת חסינות ל"דיקטטורה השיפוטית של בהרב-מיארה", והבהירו: "אם החוק ייפול, לא יוכלו להראות את פרצופם ברחוב החרדי" (חרדים)
המוני תושבי רמות ד' בירושלים קידמו השבוע ברוב כבוד את הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, עם הגעתו לביקור הוד בהיכל בית המדרש 'שולחן ערוך' בשכונה | במהלך הביקור קבע הראשל"צ מזוזה, ונשא שיחת חיזוק משולב בדברי הלכה לפני הציבור הנרגש (חרדים)
בעיצומו של הדיון הסוער בכנסת על חוק הכשרות, חבר הכנסת הבכיר מ'יש עתיד' הטיח האשמות קשות במערך הכשרות בחיפה. יו"ר המועצה הדתית דרור דויד עמוס לא נשאר חייב – ושלף נתונים שמוטטו את הטענות ומציגים מציאות הפוכה (חרדים)
הילדה פריידא הרשקוביץ ע"ה, בת ארבע וחצי בלבד, היא הילדה שנהרגה מפגיעת רכב בשעת צהרים ברחוב הרב שמואל סלנט בירושלים. הבשורה המרה התקבלה בכאב רב ובצער גדול בשכונה החרדית, ובקרב מכרי ובני המשפחה | בתום בדיקות הילדה שוחררה לקבורה ללא העברה למכון לרפואה משפטית (חרדי)
בנאום חריף במליאת הכנסת במהלך הדיון על חוק היועץ המשפטי, תקף פרוש את מערכת המשפט והיועמ"שית. פרוש השווה את הרדיפה נגד לומדי התורה לגזירות המן הרשע, הצהיר כי הציבור החרדי לא ירכין עוד את ראשו בפני פקידי המשפט, והבהיר כי "נצח ישראל לא ישקר" והנצח שייך ללומדי התורה | צפו (חרדים)
תנועת “אחי”, המזוהה עם תלמידי הרב יורם אברג’ל, השיקה אמש בנתיבות את קמפיין הבחירות לכנסת. בכנס הוצגו עמדות התנועה בנושאי הגיוס, החינוך וההתיישבות, לצד קריאה לאחדות ולחזרה ל”דרך הספרדית” (פוליטי, חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, סיום מסכת בתשעת הימים: תכנון ה'סיום' דוקא לימים אלו, לימוד מסכת בשותפות, והאם סיום מסכת משניות מתיר אכילת בשר? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
המוני מפגינים צבאו היום (רביעי) על לשכות הגיוס בתל השומר ובירושלים | בראש המוחים נצפו רבנים רמי מעלה | צפו בתיעוד ענק מההפגנות במרכז ובבירה, הבמות, המטריות שחולקו בחום הכבד, והעימותים עם השוטרים (חרדים)
עם ביקוש שיא של מאות נרשמים, הישיבות המובילות מציבות רף סינון גבוה מתמיד. מי נמצאת בראש הפירמידה, אילו מוסדות הפכו למבצרים של תורה, ומי הישיבה שצומחת בשקט אל צמרת הדירוג? המפה המלאה של עולם הישיבות הספרדי נחשפת (עולם הישיבות)
כפי הצפוי השופט גרוסקופף הוציא צו המשהה את כניסת החוק להקפאת מעצר תלמידי ישיבות לתוקף • המדינה נדרשת להסביר מדוע החוק לא יבוטל כליל | הדיון יתקיים בהרכב מורחב בהקדם בעוד תקופה | כל הפרטים והתגובות הסוערות (חדשות, חרדים)
הרבה פעמים אנחנו חושבים שאם בשולחן ערוך נפסק לטובתנו, אז אפשר לרמוס את הצד השני, ראש ישיבת חכמי ירושלים, מסר שיעור חריף לאברכים והסביר - לרגל ימי בין המצרים בהם אנו נמצאים, כי יש להבחין בין חובת בית הדין לחובת היחיד: "בית הדין פוסק שורת דין, אבל האדם הפרטי חייב להתחשב במצב חברו" | ראש הישיבה גם התריע נגד תופעה כואבת במחלוקות משכירים ושוכרים (חרדים)
אברך בן 23 ואב לשלושה ילדים קטנים, התייצב בלשכת הגיוס כדי להסדיר את מעמדו - אך נעצר, נשפט ל-20 ימי מאסר והושלך לכלא הצבאי | בשיחה עם "כיכר השבת" מתארת חמותו את הקריסה בבית, את השיחה המצמררת עם בתו בת השלוש ואת הטענות ליחס משפיל במהלך מעצרו בכלא הצבאי (חדשות, חרדים)
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