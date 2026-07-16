כיכר השבת
חיזוק ב-60 שניות

רק לבטוח בה' • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן

"חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים)

רק לבטוח בה' • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן
רק לבטוח בה' • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן| צילום: צילום: שמעון ברדי

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הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניות

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