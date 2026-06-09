צעד חריג ויוצא דופן נרשם בעיירה קרעסטיר שבהונגריה, כאשר ראש העיר המקומי ביקש להשתתף באופן אישי בפגישת עבודה שעסקה בהתקדמות פרויקט שחזור בית הכנסת ההיסטורי של הרה"ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי"ע. המשתתפים בפגישה הופתעו מההתעניינות האישית ומהמעורבות שהפגין ראש העיר בפרויקט, הנחשב לאחד ממיזמי השימור היהודיים המשמעותיים ביותר בהונגריה בשנים האחרונות.

הפגישה התקיימה במתחם "רבי ישעי'לעס הויז", שם התכנסו ראשי הפרויקט לדון בשלבי הסיום של עבודות השחזור. במיוחד מארץ ישראל הגיע אדריכל הפרויקט, ר' אהרן אסטרייכר, הנחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום השחזור והשימור, כדי לעבור יחד עם צוותי הביצוע על התוכניות האחרונות לקראת השלמת המבנה. לצדו השתתף הרה"ג רבי מנדל רובין, מראשי "רבי ישעי'לעס הויז" וממובילי המיזם, שהגיע במיוחד מארה"ב.

במהלך הישיבה הוצגו התוכניות המפורטות להמשך העבודות, קצב ההתקדמות בשטח והשלבים הנדרשים עד להשלמת הפרויקט. בשלב מסוים, לאחר ששמע על קיום הפגישה, הגיע ראש העיר למקום וביקש להצטרף אליה. במשך זמן ממושך האזין לסקירות המקצועיות, עבר על התוכניות והביע התעניינות רבה בכל פרט ופרט.

לאחר הפגישה יצאו המשתתפים לסיור במתחם, במהלכו בחנו מקרוב את התקדמות העבודות בבית הכנסת המשוחזר. ראש העיר שמע הסברים על המבנה, על תהליך השחזור ועל המאמץ שנעשה כדי לשחזר במדויק את בית המדרש כפי שנראה בימי הרה"ק רבי ישעי'לה זי"ע.

במהלך הביקור הודגשה גם חשיבותו ההיסטורית של המיזם. המשתתפים ציינו כי מדובר, ככל הנראה, בבית הכנסת הגדול הראשון הנבנה בהונגריה מאז מלחמת העולם השנייה. ראש העיר הביע את התרשמותו מהפרויקט ואת גאוותו על כך שמהלך בעל משמעות כה גדולה לעולם היהודי מתרחש דווקא בקרעסטיר.

מדובר בפרויקט שיקום ושחזור רחב היקף המנוהל בשנים האחרונות על ידי נכדי הרה"ק רבי ישעי'לה זי"ע, האחים הרה"ג רבי מענדל רובין והרב ישכר בעריש רובין, העומדים בראש ארגון "רבי ישעי'לעס הויז". השניים הובילו מאמץ ממושך להשבת השטח לידיים יהודיות ולהקמת בית המדרש מחדש, כפי שהיה בתקופת הצדיק.

בית המדרש המקורי הוקם עוד בחייו של רבי ישעי'לה, לאחר שנשרף בשנת תרע"ט ונבנה מחדש תחת פיקוחו האישי. לאחר הסתלקותו המשיך המקום לשמש מוקד רוחני חשוב, אולם בעקבות השואה ננטש, הוסב למחסן תעשייתי ובהמשך נהרס כמעט לחלוטין.

במשך עשרות שנים עמד המקום בשיממונו ועבר בין ידיים זרות, עד שבני משפחת רובין הצליחו לאחר הליך מורכב של משא ומתן להשיב את השטח לרשות יהודית. עם השלמת הרכישה בשנת תש"פ החלה מלאכת שחזור מקיפה, שכללה חפירות לאיתור יסודות המבנה המקורי, מחקר היסטורי מקיף, איסוף עדויות ותצלומים, והסתייעות באנשי מקצוע כדי לשחזר את בית המדרש בדייקנות מרבית החל ממראה המבנה ועד לפרטים הקטנים של החלונות, הספסלים וסידור המקומות.