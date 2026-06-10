בהיכל בית הכנסת "חוג חתם סופר - זכרון מאיר" ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק, התכנסו השבוע ציבור מכובד של אנשים לעצרת מספד והתעוררות במלאת ימי השלושים להסתלקותו של הגאון רבי דוד מיכאל שמידל זצ"ל, ראש כולל "ישיבת טבריא - קוממיות" ויו"ר אגודת 'אתרא קדישא'.
במשך קרוב לשלוש שעות הספידו אותו המספידים כשהם מעלים על נס בארוכה את דמותו הכבירה, מקוננים על האבידה העצומה שאיבדה היהדות החרדית, תוך שהם מעוררים את הציבור לדבוק בדרכיו הנשגבות.
במהלך העצרת נשאו דברי נהי ומספד המרא דאתרא הרה"ג ר' משה בנדיקט גאב"ד חוג חתם סופר זכרון מאיר, הרה"ג ר' צבי הירש גרינהויז ראש הכולל ברכסים, והאדמו"ר מחוג חתם סופר. כמו כן הספידוהו חתנו הרה"ג ר' יום טוב לובצקי ראש כולל 'אש תמיד', חתנו הרה"ג ר' יצחק יעקבזון, ונכדו ומקורבו הרב פנחס לובצקי.
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