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שלוש שעות של בכי | ב'חוג חתם סופר' הספידו את איש המערכה על קדושת ישראל

בהיכל בית הכנסת 'חוג חתם סופר - זכרון מאיר' בבני ברק, התכנסו המונים לציון מלאת השלושים להסתלקותו של יו"ר 'אתרא קדישא' וראש כולל 'ישיבת טבריא - קוממיות' הגאון רבי דוד מיכאל שמידל זצ"ל • צפו בתיעודים מהמספידים, תמונות מהקהל צונזרו לעת עתה (חרדים)

עצרת הספד על רבי דוד מיכאל שמידל זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)

בהיכל בית הכנסת "חוג חתם סופר - זכרון מאיר" ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק, התכנסו השבוע ציבור מכובד של אנשים לעצרת מספד והתעוררות במלאת ימי השלושים להסתלקותו של הגאון רבי דוד מיכאל שמידל זצ"ל, ראש כולל "ישיבת טבריא - קוממיות" ויו"ר אגודת 'אתרא קדישא'.

במשך קרוב לשלוש שעות הספידו אותו המספידים כשהם מעלים על נס בארוכה את דמותו הכבירה, מקוננים על האבידה העצומה שאיבדה היהדות החרדית, תוך שהם מעוררים את הציבור לדבוק בדרכיו הנשגבות.

במהלך העצרת נשאו דברי נהי ומספד המרא דאתרא הרה"ג ר' משה בנדיקט גאב"ד חוג חתם סופר זכרון מאיר, הרה"ג ר' צבי הירש גרינהויז ראש הכולל ברכסים, והאדמו"ר מחוג חתם סופר. כמו כן הספידוהו חתנו הרה"ג ר' יום טוב לובצקי ראש כולל 'אש תמיד', חתנו הרה"ג ר' יצחק יעקבזון, ונכדו ומקורבו הרב פנחס לובצקי.

עצרת הספד על רבי דוד מיכאל שמידל זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
עצרת הספד על רבי דוד מיכאל שמידל זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
עצרת הספד על רבי דוד מיכאל שמידל זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
עצרת הספד על רבי דוד מיכאל שמידל זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
עצרת הספד על רבי דוד מיכאל שמידל זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
עצרת הספד על רבי דוד מיכאל שמידל זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)

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עצרת הספדימי השלושיםהרב דוד שמידל

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