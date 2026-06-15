בסוף השבוע (חמישי) נערכה שמחת הנישואין לנכדת ראש הישיבה הגה"צ הרב צמח מאזוז, בת לחתנו הגאון רבי אהרן מאזוז, מרמ"י ישיבת 'כסא רחמים' ורב קהילת 'איש מצליח' בבני ברק. עם הבחור החשוב רחמים אליהו אמויאל, מבחירי תלמידי הישיבה הגדולה 'כסא רחמים' ונכד אחיו הגאון הפוסק רבי רחמים אליהו מאזוז זצ"ל, מראשי הישיבה - שבשבוע שעבר צוינו השלושים להסתלקותו, בן לחתנו הגאון הרב רפאל אמויאל, מרבני וחברי מכון 'הרב מצליח'.

בסידור חופה וקידושין כובד סב הכלה ראש הישיבה הגר"צ מאזוז, כאשר בקריאת הכתובה כובד הדוד הרב אליהו מאזוז, הרב הנבחר של מושב קצרין.

לרגל השמחה הוציא החתן לאור קונטרס בשם 'סדר המערכה', הקונטרס כולל מאות מערכות וכללים בהלכה ובאגדה, כשראש המסכימים עליו הוא ראש הישיבה.

מחזה מרהיב היה לראות לקראת סיום השמחה את תלמידי הישיבה נעמדים לריקוד "שור'ס" מיוחד בשירת 'צאתכם לשלום' לראש הישיבה הגר"צ מאזוז ובנו הגאון הרב מצליח חי מאזוז, מחשובי הרמי"ם וראש בית ההוראה. לרגל צאתם מיד עם סיום האירוע לנתב"ג למסע חיזוק בארצות הברית.

המסע בימים אלו, מתקיים בעקבות קטיעת מסע החיזוק לפני כחודש בשל האבל הכבד עם הסתלקותו הפתאומית בסערה השמימה של הגאון הפוסק רבי רחמים מאזוז זצ"ל. עקב כך המריא ראש הישיבה שוב, עם תום השלושים ועריכת השמחה לנכדתו, לארצות הברית להמשך מסע החיזוק עבור הישיבה. המסע בארה"ב ימשך כשבועיים.