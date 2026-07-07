במלאת ימי השבעה לפטירתו הטראגית והמזעזעת של הצדיק המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל, אשר נרצח בידי בן עוולה, התכנסו אמש (שני) המונים לעצרת מספד והתעוררות. העצרת נערכה בהיכל ישיבתו הרמה בעיר נתניה, המקום שבו הרביץ תורה ויראה לעדרים וקירב אלפים לאביהם שבשמים במשך עשרות שנים.

במעמד השתתפו שורה של גדולי רבנים וראשי ישיבות שהספידו בבכי תמרורים את הדמות הפלאית שנגדעה באכזריות.

במרכז עצרת המספד נשא דברים הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף, שביטא בדבריו את גודל האבידה לעולם התורה: "רבי עמוס היה מהלך בין אנשים, ונדמה כבן אדם רגיל מן השורה", אמר הראשל"צ בבכי, "אבל האמת היא שונה לחלוטין – הוא היה מלאך שחי חיי אצילות, פרוש מענייני העולם הזה, שכל כולו קודש להשם יתברך".

במהלך כל יום האתמול פקדו המונים מכל רחבי הארץ את קברו בבית העלמין בשכונת ותיקים בנתניה, כדי להעתיר בתפילה ולשפוך שיח בעת רצון זו של מלאת ימי השבעה.

בתוך כך נודע כי סביב חלקת קברו של הרב זצ"ל צפוי להיבנות בתקופה הקרובה אוהל ענק ומפואר שישמש כמקום תפילה מוסדר לכל אלו אשר יבואו להשתטח על הציון הקודש להעתיר לישועה.