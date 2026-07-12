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בין האזעקות לקריאות החירום | בכירי הצבא ואברכי הקהילה חגגו סיום בשכונת רמות

במעמד הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף ועוד רבנים רמי מעלה, קהילת "יביע אומר" בירושלים חגגה שש שנים של לימוד 'חזון עובדיה' וסיום מסכת ברכות שלומדי כולל ערב – לוחמים ועמלי כפיים – למדו יחד בצוותא • גדולי ישראל פיארו את המעמד, והאצילו ברכתם על הנאספים (חרדים)

הסיום בחזון עובדיה (צילום: גדי שקד)

בבית המדרש "יביע אומר" בשכונת רמות בירושלים בראשות הגאון רבי עובדיה יוסף טולידאנו, נכדו של הראשל"צ  זצ"ל, התקיים מעמד רב רושם, שנחקק בלב כל המשתתפים של סיום לימוד הספרים חזון עובדיה על שבת, לאחר שש שנים של לימוד בצוותא מדי שבת בשבתו.

בשיאו של המעמד, סיימו לומדי הכולל ערב - בכירי הצבא ועמלי כפיים - אשר למדו בצוותא חדא עם אברכי הקהילה את מסכת ברכות שנלמדה במשך השנים האחרונות, בין האזעקות וקריאות החירום. 

במעמד השתתפו גדולי ישראל ובראשם הראש"ל הגר"ד יוסף , רבני השכונה, דיינים, חברי מועצת עיריית ירושלים ועוד, אשר האצילו מברכתם שיוכלו להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה בדרכו של מרן זיע"א שרוחו הגדולה סוככת על בני הקהילה מיום הקמתה. 

הסיום בחזון עובדיה (צילום: גדי שקד)
הסיום בחזון עובדיה (צילום: גדי שקד)
הסיום בחזון עובדיה (צילום: גדי שקד)
הסיום בחזון עובדיה (צילום: גדי שקד)
הסיום בחזון עובדיה (צילום: גדי שקד)
הסיום בחזון עובדיה (צילום: גדי שקד)
הסיום בחזון עובדיה (צילום: גדי שקד)
הסיום בחזון עובדיה (צילום: גדי שקד)
הסיום בחזון עובדיה (צילום: גדי שקד)
הסיום בחזון עובדיה (צילום: גדי שקד)
הסיום בחזון עובדיה (צילום: גדי שקד)
הסיום בחזון עובדיה (צילום: גדי שקד)
הסיום בחזון עובדיה (צילום: גדי שקד)
הסיום בחזון עובדיה (צילום: גדי שקד)
הסיום בחזון עובדיה (צילום: גדי שקד)
הסיום בחזון עובדיה (צילום: גדי שקד)
הסיום בחזון עובדיה (צילום: גדי שקד)
הסיום בחזון עובדיה (צילום: גדי שקד)
הסיום בחזון עובדיה (צילום: גדי שקד)
הסיום בחזון עובדיה (צילום: גדי שקד)
הסיום בחזון עובדיה (צילום: גדי שקד)

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