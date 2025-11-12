במעמד מיוחד, וברוב פאר והדר, התקיים מעמד הכנסת ספר תורה להיכל הישיבה הגדולה "אהל תורה" בירושלים, בראשות הגר"ש מועלם. ספר התורה נכתב על ידי ידידי הישיבה, משפחת הררי.

בימים שלפני המעמד, פקדה משלחת רבני הישיבה את מעונם של גדולי ישראל, על מנת לכבדם בכתיבת אותיות אחרונות בספר התורה.

גדולי התורה בירכו שהישיבה תמשיך לעלות מעלה על דרך האמת, ותזכה לראות סייעתא דשמיא בכל מעשי ידיה בהרמת קרנה של תורה והעמדת התלמידים בדרך התורה והיראה.

עם סיום כתיבת האותיות בספר התורה בבית משפחת הררי שיחי', יצאו רבני ותלמידי הישיבה יחד עם רבני שכונת 'רמת שלמה' ומאות מתושביה לתהלוכה ברחובה של עיר, בשירה ובריקודים לכבודה של תורה.

בהגעתם לרחבת הישיבה, יצאו לקראתם תלמידי הישיבה עם ספרי תורה בזרועותיהם שהוצאו מארון הקודש, ופתחו במעגלי ריקודים ברחובה של עיר, מתוך שמחה ודביקות אדירה. השמחה נמשכה כאשר נכנסו לאולם בית המדרש יחד עם רבני הישיבה, בליווי תזמורת.