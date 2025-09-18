בהתרגשות ובאחדות נדירה התכנסה הקהילה החרדית ב'קרית אתא' לאירוע מיוחד, מעמד התחלת כתיבת אותיות לספר תורה חדש, שיוכנס ברוב פאר והדר במהלך שנת תשפ"ו אי"ה, לבית הכנסת "דרך אמונה" – בית הכנסת המרכזי של הקהילה.

האירוע נפתח במעמד כתיבת האותיות הראשונות לספר התורה, במעמד מרגש ורב רושם. לאחר מכן נערך דינר, שבו נרתמו כלל בני הקהילה לתרום ולהיות שותפים בהכנסת ספר התורה.

בשיאו של האירוע הוקרנו דבריו של ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, חבר מועצת גדולי התורה, שהרחיב בדברים ברום מעלתה של כתיבת ס"ת באחדות ע"י כל בני הקהילה, את דבריו חתם ברוב ברכות, שיזכו בני הקהילה להגדיל תורה ולהאדירה.

במהלך הערב נשא דברים רב הקהילה הגאון רבי אברהם שמעון ליפשיץ, שהרחיב גם הוא בדברים בגודל המצווה של כתיבת ספר תורה, ועל ההוד והעוצמה של הקהילה החרדית בעיר, ההולכת ומתבססת משנה לשנה.

בסיום הנאומים, המשיך הקהל להסב ל'זיץ' מרומם ונעלה כהכנה דרבה לקראת הימים הנוראים.

את המעמד כיבדו בנוכחותם רבנים ואישי ציבור מכובדים.