במעמד ייחודי 

כך האזינו תושבי 'קריית אתא' לשיחתו של הגאון רבי שרגא שטיינמן - בשידור חי

בני הקהילה החרדית ב'קרית אתא' התכנסו לאירוע מיוחד לכבוד מעמד התחלת כתיבת אותיות לספר תורה חדש | במעמד זכו לשמוע דברי חיזוק והדרכה בשידור חי מחבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן | הערב ננעל ב'זיץ' מרומם לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום | שמואל שנקר השתתף ומגיש תיעוד (חרדים)

התחלת כתיבת ס"ת לביהמ"ד 'דרך אמונה' בקריית אתא (צילום: שמואל שנקר)

בהתרגשות ובאחדות נדירה התכנסה הקהילה החרדית ב'קרית אתא' לאירוע מיוחד, מעמד התחלת כתיבת אותיות לספר תורה חדש, שיוכנס ברוב פאר והדר במהלך שנת תשפ"ו אי"ה, לבית הכנסת "דרך אמונה" – בית הכנסת המרכזי של הקהילה.

האירוע נפתח במעמד כתיבת האותיות הראשונות לספר התורה, במעמד מרגש ורב רושם. לאחר מכן נערך דינר, שבו נרתמו כלל בני הקהילה לתרום ולהיות שותפים בהכנסת ספר התורה.

בשיאו של האירוע הוקרנו דבריו של ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, חבר מועצת גדולי התורה, שהרחיב בדברים ברום מעלתה של כתיבת ס"ת באחדות ע"י כל בני הקהילה, את דבריו חתם ברוב ברכות, שיזכו בני הקהילה להגדיל תורה ולהאדירה.

במהלך הערב נשא דברים רב הקהילה הגאון רבי אברהם שמעון ליפשיץ, שהרחיב גם הוא בדברים בגודל המצווה של כתיבת ספר תורה, ועל ההוד והעוצמה של הקהילה החרדית בעיר, ההולכת ומתבססת משנה לשנה.

בסיום הנאומים, המשיך הקהל להסב ל'זיץ' מרומם ונעלה כהכנה דרבה לקראת הימים הנוראים.

את המעמד כיבדו בנוכחותם רבנים ואישי ציבור מכובדים.

