הישג מרשים: תלמידי 'חיי עולם' סיימו אלפי דפי גמרא | צפו בתיעוד

בעיה"ק ירושלים נחגגה ברוב פאר והדר מעמד חלוקת פרסים לנבחני דפי גמרא ופרקי משניות בע"פ שע"י מפעל הבחינות "ברינה יקצרו" של ת"ת 'חיי עולם' בירושלים | במעמד השתתפו ההורים הנרגשים לצד רבני הקהילה וחשובי הקהל (חרדים)

מעמד חלוקת פרסים בת"ת 'חיי עולם' (צילום: שמואל דריי)
