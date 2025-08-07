הישג מרשים: תלמידי 'חיי עולם' סיימו אלפי דפי גמרא | צפו בתיעוד
בעיה"ק ירושלים נחגגה ברוב פאר והדר מעמד חלוקת פרסים לנבחני דפי גמרא ופרקי משניות בע"פ שע"י מפעל הבחינות "ברינה יקצרו" של ת"ת 'חיי עולם' בירושלים | במעמד השתתפו ההורים הנרגשים לצד רבני הקהילה וחשובי הקהל (חרדים)
הגאולה השלמה תגיע בזכות אותו חיבור של ניגודים: באמונה שכל חלק בעם ישראל הוא מיוחד, וגם בידיעה שכולנו "כאיש אחד בלב אחד". ב"גם וגם" שבין התפילה, הכאב וההשתדלות הבלתי פוסקת למען החטופים , לבין ההבנה המורכבת של המצב (מאמרים)
איש החינוך הרב משה רבי בסדרה חדשה ומיוחדת לבין הזמנים - "נקודת מפגש", ובה טיפים קצרים להורים לבחורים הנפגשים בימי בין הזמנים | הנקודה השלישית: הקונפליקט "עם מי הבן שלנו מסתובב" בבין הזמנים • צפו (בין הזמנים)
בבין הזמנים הזה ניתן ליהנות מנופש ומטיולים בלי להתפשר על רמת הכשרות הגבוהה ביותר | בימים אלו פורסמה רשימה של למעלה מ-150 מסעדות, בתי עסק לממכר קפה וקונדיטוריות הפזורים בכל רחבי הארץ ועמדים תחת הכשרות המהודרת של בד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה | הרשימה המקיפה מאפשרת למשפחות לתכנן מסלול נופש מלא תוך ידיעה שבכל יעד יחכה להן מקום איכותי וכשר למהדרין (כשרות, חרדים)
הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף הגיע אמש (רביעי) לביקור מיוחד בקהילת 'אור הכרמל' בחיפה, במהלך הביקור מסר שיעור תורני בענייני שבת והתפלל עם הקהילה תפילות מנחה וערבית | הצלם שמואל שנקר תיעד ומגיש גלריה (חרדים)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת ואתחנן, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, על מבוך החיים בעולם הזה, ומי יכול לעזור ולסייע לנו, להצליח לצאת מהמבוך? | וגם, מדוע הגאון ר' משה פיינשטיין זצ"ל אמר למישהו לעשות סעודת סיום מסכת, כאשר סיים ללמוד רק דף גמרא אחד? (יהדות)
ביטאוני המפלגות החרדיות יצאו היום בכותרות ענק על "מלחמה", בעקבות מעצרם של שני תלמידי הישיבה הספרדים | בשער 'יתד' צוטט הגר"ד לנדו: "הרשויות ימצאו את עצמן מול יהדות חרדית עולמית מלוכדת הנלחמת על נשמה אפה" | בשער הביטאון של ש"ס - שספגה ביקורת על התעלמותה מהמעצר, צוטטו חברי המועצת | ב'פלג' עדכנו כי גם הם יצאו היום להפגנת ענק (חדשות)
מעצרם של תלמידי הישיבה מתל אביב בעוון עריקות מהצבא מטלטל את עולם התורה והערב הגאון רבי משה צדקה הורה לציבור החרדי לצאת ולהפגין "איך אפשר שבן תורה שרוח השם פועמת בקרבו שלא ייצא לרחובה של עיר למחות כנגד ביזוים של לומדי התורה - נזרי הבריאה שמושפלים עד עפר בארץ הקודש" (חרדים)
ברקע שהודחה בידי הממשלה, היועמ"שית מחריפה את המאבק בעולם התורה ומתכוונת להטיל סנקציה נוספת על בחורי ישיבות חייבי גיוס שלא יתייצבו - ביטול ההטבה בביטוח לאומי | מדובר בהטבה של 1,044 שקלים בשנה (עולם הישיבות)
הרשות החרדית במשרד רה"מ מקדמת שילוב נהגים חרדים כדי להוביל לשיפור משמעותי באיכות הנסיעה ובהתאמת השירות לערכי הציבור | ח"כ מקלב וראש הרשות החרדית רועי אסף מדגישים: "נהגים מהקהילה מכירים את הצרכים הייחודיים ומשפרים את חוויית הנוסעים; הפרויקט מלווה בהכשרה וליווי מקצועי" (פוליטי, חרדים)
לקראת שבת נחמו, שבת שבו מרבים בזמירות שירות ותשבחות למלך ק-ל חי וקים, התכנסו חבורת הכליזמרים בירושלים בניצוחו של ר' אברהם לייב בורשטיין, אשר מאחד נגנים צעירים וותיקים לשימור המסורת המוזיקלית היהודית • צפו בתיעוד (חרדים)
בביתו של המנהיג הליטאי וראש הישיבה הגר"ד לנדו התכנסה התייעצות חירום, בעקבות מעצרם של בני ישיבה בבין הזמנים ובמטרה לגבש קונצנזוס לתגובה| "מדינת ישראל הכריזה מלחמה על בני התורה, היהדות החרדית תצא למאבק עולמי שלא היה כמותו", נמסר מבית הרב | כל הפרטים (אקטואליה, חרדים)
על רקע טקס סיום מסע הכומתה של הלוחמים הראשונים בחטיבה החרדית 'חשמונאים', עולה שוב השאלה האם אפשר לסמוך על צה"ל שישמור - בטווח הארוך - על אורח החיים של החיילים החרדים? | הצביעו בסקר מיוחד של 'כיכר השבת' ומכון 'סופר דאטה' (סקרים)
אירוע מזעזע התרחש בתחילת השבוע האחרון, כאשר עובד בפארק אקסטרים בעיר עכו, תקף את ראש הישיבה החשוב מהצפון, לעיני כל עם ועדה | בחורי הישיבה שהיו חשופים למקרה הקשה בו הותקף - בהלם ומספרים ל'כיכר השבת': זה היה אירוע מטורף, לראות את ביזוי התורה כאשר ראש הישיבה הושפל (חרדים)
כתבה מיוחדת ב'כיכר' על גדולי ישראל בימי נופש ותיקון הניצוצות | חטיבת "חשמונאים" החרדית ציינה את סיום מסע הכומתה בטקס חגיגי בכותל המערבי | ארה"ב מתכננת להחמיר עם רוצח הישראלים בוושינגטון | תיעוד מרדף אחר בן 15 שנתפס רוכב ללא קסדה וללא רישיון | הוצאה להורג באיראן | צפו בכותרות היום (חדשות)
העיר ביתר עילית צפויה להכפיל בקרוב את אוכלוסתייה והתוכנית להגדלת העיר בעוד 900 דונמים שיתווספו לעיר - אושרה בידי משרדי הממשלה הרלוונטים | קרוב ל-9,000 יחידות דיור יתווספו לעיר | כל הפרטים (חדשות חרדים)
