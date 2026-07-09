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תלמידי 'סוכת דוד' התברכו אצל גדולי ישראל בבני ברק

גלריה; תלמידי "סוכת דוד" מירושלים העולים לישיבה קטנה עלו לבתיהם של גדולי ישראל בבני ברק להתברך ולשמוע מפיהם הדרכה להצלחה בישיבה ובעליה בתורה (חרדים)

ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ילדי סוכת דוד אצל גדולי ישראל בב"ב (צילום: שוקי לרר)

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סוכת דודמעונם של גדולי ישראל

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