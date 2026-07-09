תלמידי 'סוכת דוד' התברכו אצל גדולי ישראל בבני ברק

נתוני המל"ג שנחשפים כעת מציבים מראה מול המתנגדים: 42% מהסטודנטים החרדים ינטשו את הלימודים אם ההפרדה תבוטל. ח"כ צבי סוכות מגיב בנחרצות: "מי שמתנגד להפרדה, למעשה דוחף לסגירת שערי האקדמיה בפני הציבור החרדי" (חדשות)
נהג הרכב שהוביל את המוהל החרדי שמע ברדיו על הפגזות קשות, וסירב להמשיך בנסיעה מחשש לחייו. לאחר שעות של המתנה אותר נהג אמיץ שהסכים לחדור את האזור המופגז, רק כדי שהמוהל יגיע לבית הכנסת השומם וימול חייל יהודי שתפקידו המצמרר הוא חילוץ גופות מהחזית. המבצע הלילי המטורף שהצליח כנגד כל הסיכויים, ועבר מפה לאוזן עד שהצית גל חסר תקדים של לוחמים המבקשים לזכות במצווה המשמרת – דווקא מתוך הבונקרים ותחת אש הטנקים (בעולם)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, 'שהחיינו': האם מברכים בזמנינו 'שהחיינו' על חבר קרוב שלא ראינו שלושים יום, ומה עושים בימי בין המצרים? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
רבה של ירושלים הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר הגיע אתמול לביקור מיוחד בהיכל כולל "שערי מרדכי" בראשות הגר"ר רפאלי, ופרס בפני עשרות האברכים את היסודות והשלכות ההלכה בעידן המודרני של תעשיית המזון • צפו בתיעוד (חרדים)
ספר חדש טוען כי המדרשים ששימשו כהוכחה לכך שכיפת הסלע היא אבן השתייה - הוכנסו לטקסט מאות שנים לאחר החורבן • מי העז להכניס 'נבואה-בדיעבד' בפיו של רשב"י ומהי האמת על מקום המקדש? • הספר העסיסי שלא ישאיר אתכם אדישים (היסטוריה)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: האם צריך להפריש מעשר כספים ממתנות וירושה? • צפו (יהדות)
בלב ברוקלין, ניגש אליו לפתע יהודי זר, ושאל: "תגיד, למה בשנה שעברה לא נערכה ההילולה של רבי יצחק גברא?". רוני השיב שזה כנראה עניין תקציבי. היהודי לא הרפה: "באיזה סכום מדובר?", רוני שניסה לעכל את הסיטואציה, זרק לחלל האוויר סכום גבוה במיוחד, ונותר בהלם כשאותו אדם ענה לו, מבלי להסס: "יש לך. הכסף עלי" (מאמרים)
"חלק גדול ממצביעי ש"ס משרתים בצבא, וראיתי אותם כרמטכ"ל. אני רואה בש"ס גם מפלגה שמשרתת, משולבת, ואמורה להביא את הבשורה לחיים במדינת ישראל... אמא שלי הצביעה ש"ס 30 שנה״ | האמירה המפתיעה של גדי איזנקוט בריאיון לישי כהן • צפו (חרדים)
מפגינים נגד עבודות הרכבת הקלה חסמו הלילה את תוואי הקו באזור שדרות בר לב, ובהמשך נמשכה המחאה ברחוב בר אילן • פעילות הרכבת שובשה למשך כשעה והמשטרה פעלה לפינוי המפגינים • ברקע: הנזק הכבד שנגרם לפרויקט בעקבות המחאות המתמשכות וההערכות להפסדים של מאות מיליוני שקלים (חרדים)
עימותים מחוץ לכלא 10: קבוצת מפגינים הגיעה להפגין מול הכלא הצבאי, ובמהלך המחאה התפתח עימות אלים בין המפגינים לחיילים האמונים על אבטחת הכלא, חייל אחד נפצע | בהפגנה השתתפו גם ילדים, שעל חלקם הונחו אזיקים כחלק מהמיצג | צפו בתיעודים מהמקום (חרדים)
סירובו התמים של פעוט בן שלוש לשיר "יום הולדת שמח" לאביו, הצית בקרבו זעם קיצוני שחשף כיצד טראומת ילדות מודחקת מתקופת השואה ניהלה את תגובותיו עשרות שנים לאחר מכן | מתוך המקרה המטלטל הזה, לצד הצצה להנהגתו של משה רבינו בפרשת מטות, מגיש הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון שיעור מאלף ומעורר מחשבה על הנגיעות האישיות והמניעים הנסתרים של תת-המודע, המנהלים את כולנו ברגעי כעס וויכוח מבלי שנשים לב | צפו (יהדות)
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