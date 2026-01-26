במוסדות התורה ובבית האכסניה אמריקה התעטפה בקדושה | תיעודים עוצמתיים ממסע הקודש של האדמו"ר מצאנז תיעודים עוצמתיים ומרהיבים ממשיכים לזרום מימי הביקור ההיסטורי של האדמו"ר מצאנז על אדמת ארצות הברית. הרבי, השוהה במדינה למסע חיזוק מיוחד בקרב קהילותיו הקדושות פוקד את מוסדותיו הכבירים |את השבת האחרונה ערך הרבי במתכונת מצומצמת בבית האכסניה במונסי | צלם המסע משה גולדשטיין מגיש תיעוד מסיום השבוע הראשון (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 16:24