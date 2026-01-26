אמריקה התעטפה בקדושה | תיעודים עוצמתיים ממסע הקודש של האדמו"ר מצאנז
תיעודים עוצמתיים ומרהיבים ממשיכים לזרום מימי הביקור ההיסטורי של האדמו"ר מצאנז על אדמת ארצות הברית. הרבי, השוהה במדינה למסע חיזוק מיוחד בקרב קהילותיו הקדושות פוקד את מוסדותיו הכבירים |את השבת האחרונה ערך הרבי במתכונת מצומצמת בבית האכסניה במונסי | צלם המסע משה גולדשטיין מגיש תיעוד מסיום השבוע הראשון (חסידים)
לקראת שמחת נישואי בנו החתן, פקד האדמו"ר מזוועהיל את בתיהם של גדולי ישראל ברחבי הארץ להזמינם לקחת חבל בשמחתו ולבקש ברכתם בעת נעלה זו | במהלך הביקורים במעונות הקודש התקבל האדמו"ר בכבוד רב, כשגדולי הדור מאחלים ברכות לרוב לקראת השמחה הגדולה בחסידות שתיערך השבוע (חסידים)
לקראת שמחת נישואי בתו הכלה, פקד האדמו"ר מטערבישאן את בתיהם של גדולי ישראל, אדמו"רים ורבנים, להזמינם להשתתף בשמחתו ולשוש יחדיו רעים אהובים ולקבל את ברכתם בעת נעלה זו | במהלך המסע פקד האדמו"ר במיוחד את מעונותיהם של האדמו"רים הנמנים על בני משפחתו הקרובה, שם התקבל בחביבות רבה ובשיח של ידידות לקראת יום השמחה (חסידים)
לקראת שמחת נישואי נכדו, הגיע האדמו"ר מוויז'ניץ בית שמש לביקורי הזמנה בבתיהם של האדמו"רים מקרעטשניף וטשארנאביל לזמינם אישית לשמחה הגדולה שתיערך ביום רביעי הקרוב בהיכל בית מדרשו הגדול של חמיו הגדול, האדמו"ר מויז'ניץ, בקריית ויז'ניץ בבני ברק, בהשתתפות רבבות חסידים (חסידים)
מאות חסידי זוועהיל שבתו בשבת האחרונה בצילו של האדמו"ר בעיר ביתר עילית, לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו – שבת העלייה לתורה לבנו | לקראת השבת הופיעו אורחים רמי מעלה וקהל חסידים רב לשבות בצל הקודש |במהלך השבת נהרו המוני תושבי העיר להתבשם מאורו של האדמו"ר בתפילות ובטישים שנערכו במתנ"ס 'פריימן' בעיר | א. אייזנבאך מגיש גלריה מרהיבה מערב ומוצאי שב"ק (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר הוציא ממקום הנופש שלו בקליפורניה, הוראה חריגה וברורה, האוסרת על חסידי סאטמר בישראל להשתתף בהפגנות, לאחר שתי הטרגדיות שאירעו לאחרונה עם בחורים שהשתתפו בהפגנות כנגד חוק הגיוס וניתוחי מתים; "יש ציונים שהם רוצחים, חמירא סכנתא מאיסורא, אמר • צפו (חדשות)
מאות מחסידי אלכסנדר, השותפים לבניין הבית הגדול והמרכז העולמי, התאחדו למסע היסטורי ובלתי נשכח • מרגע השיא בציון הרה"ק מליז'ענסק, דרך שבת בקראקא ועד למעמד התפילה המרטיט ביום ההילולא של ה"ישמח ישראל" באלכסנדר • סיקור נרחב ומיוחד (חסידים)
בקול רינה ותודה והמון חוגג נחגגה שמחת אירוסי הכלה, נכדת האדמו"ר מבאבוב, בת לבנו הרה"צ רבי חיים שלום הלברשטאם, חתן הגה"צ רבי בעריש מייזליש אב"ד סאטמר ב"פ, עב"ג החתן נכד האדמו"ר מספינקא | לאחר שמחת התנאים בקרב בני המשפחה, הופיע האדמו"ר למסיבת לחיים בהיכל בית מדרשו הגדול בבורו פארק, שם זכו החסידים לעבור מול פני הקודש להתברך בכל מילי דמיטב (חסידים)
התרגשות שיא בחצר הקודש ויז'ניץ לקראת שמחת הנישואין ההיסטורית ביום רביעי הקרוב • אמש ערך האדמו"ר מעמד 'פארשפיל' סוחף עם סיום סעודה שלישית • מאות אורחים מארה"ב כבר החלו להגיע לארץ • "יש בורא עולם" | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)
שמע רבי פנחס את המעשה, ונפל במחשבתו, שהנה, המדינה הזאת שוכנת על שפת הים, וע"כ, הים הציף אותה, מה שאין כך, מדינה אחרת שאינה על הים, ואם כן, הוא זה שהים הציף את העיר הוא דרך הטבע ח"ו | מה השיב לו הבעל שם טוב? סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב שהה בשבועות האחרונים לימי מנוחה בעיר הנופש מיאמי שבפלורידה | במהלך שהותו של הרבי, יצא לנאות דשא בחוצות העיר, וכן ערך את השבתות בקרב עם סגולה, חסידים ואנשי מעשה שנפשו במקום וזכו להנות מאורו של הרבי בימים אלו (חסידים)
ירושלים לבשה חג: המוני חסידים נטלו חלק בשמחת נישואי נכדו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, והאדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל • הכלה - נכדת האדמו"ר מהורדנקא נציב תלונות הציבור בעיריית בני ברק • האדמו"רים לבית קרעטשניף סיגעט פיארו את השמחה הראשונה מאז הסתלקות אביהם זצ"ל | צפו בתיעוד (חסידים)
קהל מכובד ונעלה השתתף אמש (רביעי) בשמחת בית צדיקים, שמחת נישואי החתן נכד האדמו"ר מפרמישלאן ואב"ד רחמסטריווקא ב"ב, עב"ג הכלה נכדת האדמו"רים משאץ ויז'ניץ ולייטשיק | השמחה נחגגה במרכז חסידות פרמישלאן בפרדס כץ בבני ברק עד השעות הקטנות של הלילה (חסידים)
ברגשות נעלים, הכניס הרב יחזקאל כהן, מבעלי מאפיית ויז'ניץ המפורסמת, ספר תורה מהודר לעילוי נשמת חותנו, הרה"ח ר' בצלאל קורנבוים ז"ל, מדמויות ההוד של חסידי ויז'ניץ בפתח תקווה | חגיגת התורה החלה בכתיבת האותיות והמשיכה בתהלוכה חגיגית להיכל בית המדרש ויז'ניץ באלעד | בסעודת המצווה שנערכה לאחר מכן, השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור מכובדים ונעלים (חסידים)
עיה"ק טבריה לבשה חג, האדמו"ר מתולדות אהרן, השוהה בעיר בימי השובב"ים, חנך ברגשי קודש את מבנה התלמוד תורה החדש עבור הקהילה המעטירה המתפתחת בעיר ומונה כבר עשרות משפחות | במרכז המעמד המרומם, כתב האדמו"ר אות בספר תורה חדש שייכנס לבית מדרשו בטבריה, ונשא דברות קודש ודברי הדרכה לחיזוק מבצר החינוך הטהור בעיר | הצלם א. אייזנבאך תיעד ומגיש גלריה (חסידים)
