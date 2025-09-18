כיכר השבת
שבוע לפני ראש השנה: כך התכוננו חסידי דאראג לימים הנוראים 

מאות חסידי דאראג נטלו חלק בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, חתן המצוות בן לבנו הרה"צ רבי מרדכי אברהם רוזנפלד | השמחה הגדולה נחוגה בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בבני ברק, בהשתתפות אדמו"רים ורבנים | במהלך השמחה זימרו החסידים ניגוני הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום (חסידים)

שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מדארג (צילום: שוקי לרר)
