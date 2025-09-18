שבוע לפני ראש השנה: כך התכוננו חסידי דאראג לימים הנוראים
מאות חסידי דאראג נטלו חלק בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, חתן המצוות בן לבנו הרה"צ רבי מרדכי אברהם רוזנפלד | השמחה הגדולה נחוגה בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בבני ברק, בהשתתפות אדמו"רים ורבנים | במהלך השמחה זימרו החסידים ניגוני הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום (חסידים)
קהל רב נטלו חלק בשמחת אירוסי הכלה בת האדמו"ר מאשלג, עם החתן הבחור המופלג הרב שלמה גלבשטיין, מבכירי ישיבת 'חיי משה', בן הרה"ג ר' חיים צבי גלבשטיין | השמחה הגדולה נחוגה ברוב פאר והדר בהיכל בית המדרש של החסידות ברחוב אבן עזרא בבני ברק | במהלך השמחה נשא הרבי אמרות קודש, וכן פצח בריקוד נלהב לקול מצהלות החסידים | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל הטישים הגדול בקריית פרמישלאן נחוגה ברוב פאר והדר שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מפרמישלאן, בן לחתנו הרב יחיאל נתן זייבלד, בן אב"ד אלדשטאט | בהיכנס האדמו"ר לשמחה, העלה חתן המצוות שלהבת אש בנרות, בהמשך פצחו בריקוד נלהב | במהלך השמחה נשא חתן המצוות פלפול נאה בדרוש ובאגדה | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים (חסידים)
דינר מיוחד נערך במונסי לטובת מוסדות החינוך לבנות של חסידות צאנז קלויזנבורג | במרכז המעמד, הופיע האדמו"ר בהדרו, ונשא דברי קודש בפני הנגידים. לאחר דברות הקודש, זכו התורמים הנכבדים שהשתתפו בדינר לעבור בזה אחר זה בפני הקודש, לקבלת ברכה אישית מהאדמו"ר, וכן תשורה נאה יוקרתית - כלי מהודר עשוי כסף טהור המיועד לדבש, לקראת חודש תשרי (חסידים)
האדמו"ר מזוועהיל ערך אמש 'לחיים טיש' במעון הקודש של זקינו הרה"ק רבי שלומק'ה מזוועהיל זי"ע, בשכונת 'בית ישראל' בירושלים, לרגל יומא דהילולא של הרה"ק המגיד מזלאטשוב | בטיש הייחודי השתתפו התורמים הנכבדים למגבית "בנפשו" להוצאת ספרי הקודש של האדמו"ר בעל ה'משנת שלמה', המה זכו בהמשך לקבל 'שופרות' מידי האדמו"ר כמחווה מיוחדת (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי בן הגאון רבי אלעזר שטרן, רבה של מירון, עם הכלה נכדת הגאון רבי צבי דוידוביץ, אב"ד קהילות החסידים ברמה ב' בבית שמש, והאדמו"ר לעלוב ניקלשבורג | אחד הרגעים הבולטים בחתונה היה מראה החתן, בוגר ישיבת ויז'ניץ, שהגיע כשהוא עוטה שטריימל ללא שפיצים, כפי רצונו של רבו, האדמו"ר מויז'ניץ, ללבוש שטריימל בסגנון זה, מתוך רצון להתרחק מ"אופנת הרחוב" המודרנית | במהלך הריקודים נראה רבה של מירון, מפזז כשהוא אוחז הדסים בידיו, מנהג ידוע בקרב יודעי ח"ן (חסידים)
כשהוא מעוטף בטליתו של זקינו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'נועם אליעזר' מסקולען זי"ע, ירד האדמו"ר מסקולען לייקווד לפני התיבה לאמירת הסליחות הראשונות בהיכל בית מדרשו הגדול, בהשתתפות מאות חסידים ואנשי מעשה | בסיום המעמד הסתובב האדמו"ר אל עבר הקהל, ופצח בניגוני קודש מבית היוצר של אדמו"רי החסידות (חסידים)
אלפי חסידי צאנז קלויזנבורג התאספו ביום ראשון של סליחות לאמירת הסליחות בצל האדמו"ר במרכז החסידות בבורו פארק | בין ההמונים שנהרו נצפה גיסו של האדמו"ר, האדמו"ר מצאנז זוועהיל | לפני אמירת 'שמע קולנו' עורר האדמו"ר את הקהל בדברי התעוררות כנהוג (חסידים)
קהל נכבד של חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי הכלה בת האדמו"ר מוויטעפסק, עם החתן נכד האדמו"רים מסערעדנא וקאסוב ירושלים | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים | בשיאה של השמחה, רקד האדמו"ר מוויטעפסק את ריקוד ה"מצווה טאנץ" לפני הכלה, בדבקות עליונה עד שנראה מתרומם טפח טפחיים מעל הקרקע (חסידים)
שמחת החתונה לבן האדמו"ר מביאלא בית שמש, עב"ג הכלה בת הרב אהרן וואזנר חתן הגה"צ רבי משה חיים אפרים פאדווא, גאב"ד לאנדאן לרפו"ש | בשמחה השתתפו קהל נכבד של רבנים שהוזמנו אחר כבוד ע"י המחותנים, כשבשיאו נשא דברי תורה המשגיח הצדיק רבי בנימין פינקל | צפו בתיעוד (חסידים)
בביתר עילית נחוגה שמחת נישואי החתן, נכד האדמו"רים מקוזמיר וקומרנא ארזי הבירה, בן להרב שאול ידידה טאוב, עם הכלה, בת להרב ישראל משה הפשטיין, ונכדת האדמו"רים מאמשינוב ארה"ב וזווהעיל זצ"ל | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מתושבי העיר והמשפחה שבאו לשוש ולשמוח בשמחת בית צדיקים נעלה ונכבדה זו (חסידים)
בהתרגשות דקדושה קבע האדמו"ר ממיאלען את המזוזות בפתח בית מדרשו החדש בשכונת מתחם הסופרים בצפון ב"ב | במעמד שהתקיים במוצאי שב"ק שולבה גם התחלת כתיבת ספר תורה | במעמד השתתפו רבני השכונה, ראש העיר, חברי העירייה לצד החסידים שכבר נשארו לאמירת הסליחות ברוב עם הדרת מלך (חסידים)
מאות חסידי אלכסנדר השתתפו אמש בטיש שערך האדמו"ר לזכר האדמו"ר הרביעי מאלכסנדר, בעל ה"עקידת יצחק" הי"ד שנרצח בשנות השואה במחנה ההשמדה ב'טרבלינקה' | בטיש שולב עם שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר | יהודה פרקוביץ השתתף ומגיש תיעוד (חסידים)
ביקור רב רושם ערך אמש (שני) האדמו"ר מתולדות אהרן, במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך לברך ולהתברך בברכת השנים | במהלך הביקור מזג האדמו"ר מתולדות אהרן יין לתוך גביעו של הפוסק, למלא את דברי הגמרא "הרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא גרונם של תלמידי חכמים" | בסיום הביקור העניק הפוסק לאדמו"ר את ספרו 'תשובות והנהגות', ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
נגידי חצה"ק שומרי אמונים, זכו להסב על שולחן מלכים בשמחת שבע הברכות לרגל נישואי בת זקוניו של האדמו"ר משומרי אמונים ירושלים, עם החתן בן האדמו"ר משומרי אמונים ב"ב | אל המסיבה הוזמנו התורמים הכבדים שתרמו מאה אלף שקל לטובת הרחבת בית המדרש של החסידות בשכונת 'מאה שערים' בירושלים | השמחה נחגגה באירוע בוטיק בצפת העתיקה (חסידים)
לפני אמירת הסליחות בהיכל ביהמ"ד הגדול ברמת ויז'ניץ בחיפה, הפריש הרבי מסערט ויז'ניץ תרומת צדקה לקופת החסד של החסידות, לאחר מכן עבר לפני התיבה לאמירת הסליחות, כשכלל החסידים מצטרפים לתפילה הנרגשת, תוך שפרחי החסידים עומדים על הגלריות שנבנו במיוחד לקראת חגי תשרי הבעל"ט (חסידים)
