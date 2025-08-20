כיכר השבת
חגיגת תורה מרשימה: סיום משולש בישיבת ערלוי בירושלים

בישיבת ערלוי נערך מעמד מרומם של סיום שלוש מסכתות: סוכה, בבא בתרא וקידושין | במרכז המעמד הופיע האדמו"ר אשר נשא דברים והביע נחת מהישגי התלמידים המצטיינים (חסידים - עולם הישיבות)

סיום בישיבה קטנה 'אהל שמעון' ערלוי (צילום: שלומי טריכטר)

שמחת התורה מילאה את היכל ישיבת ערלוי בירושלים, במעמד מרומם של סיום שלוש מסכתות – סוכה, בבא בתרא וקידושין – על ידי תלמידי "הישיבה לצעירים מצוינים". המעמד המרגש, שהתקיים בהשתתפותו של האדמו"ר מערלוי, עמד בסימן של עלייה בתורה ויראת שמיים, והוכיח שוב את ההשקעה העצומה שניתנת בחינוך הדור הצעיר במוסדות ערלוי.

היכל הישיבה לבש חג לכבוד המאורע, הבחורים המצטיינים מלאו את ההיכל סביב שולחנות ערוכים ברוב פאר והדר, כיאה לכבוד התורה ולומדיה.

במרכז המעמד נשא האדמו"ר מערלוי את דבריו, כשעיניו מאירות מנחת רוח. הוא שיבח את התלמידים על התמדתם ושקידתם, והדגיש את החשיבות העצומה של לימוד התורה כבסיס לקיום עולם. בדבריו, עמד האדמו"ר על כך שהסיום הוא לא רק ציון דרך בלימוד, אלא ביטוי חי של מסירות נפש לתורה הקדושה, שמהווה את ייעודם של בני התורה.

בסיום המעמד פצחו הבחורים בריקודים מתוך שירה וזימרה.

סיום בישיבה קטנה 'אהל שמעון' ערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
