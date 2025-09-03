עשרות אדמו"רים התייצבו מסע התנחומים הגדול: שבעה ימים של תנחומים מכל העדות בקרעטשניף י-ם אלפים נהרו השבוע אל מעונו של האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, לנחמו באבלו הכבד על פטירת אחיו, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל | בין המנחמים: אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות מכל החוגים | ביום האחרון הגיע ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, והקים את האדמו"ר מימי השבעה כנהוג | צפו בתיעוד ענק מתוך בית האבלים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:57