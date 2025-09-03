רב לך שבת בעמק הבכא: אלפים נהרו במהלך השבוע האחרון, לניחום אבלים אצל האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, ביושבו שבעה על פטירת אחיו, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל. במהלך ימי השבעה עלו ובאו אדמו"רים ורבנים, ובראשם גיסיו האדמו"רים מטשערנאביל, טשארנאביל, אב''ד טשערנאביל אלעד, ביאלה ב''ב.
כן הגיעו לניחום אבלים: הגה''צ ר' יעקב מאיר שכטר זקן רבני ברסלב, והאדמו''רים מראחמיסטריווקא, תולדות אהרן, מחנובקא בעלזא, סערט וויזניץ, קרעטשניף, ויזניץ בית שמש, בוהוש, פינסק קרלין, מאקאווא, תורת חכם, שומרי אמונים אשדוד, קוסוב וויזניץ, זוועהיל, זוועהיל, סקולען י''ם, לעלוב בראנוביץ, קרעטשניף קרית גת, ביטשקוב, נדבורנה י''ם, נדבורנה אלעד, ספינקא י''ם, טרעבישאן, בישטינא פרמישלאן, בערגסאז, טשאקאווא, קאמארנא, שומרי אמונים י''ם, זוטשקא י''ם, וויטעבסק, טשערנאוויץ, לינסק, ביאלה פשיסחא, קליוולאנד, דינוב י''ם, דזירקא, ליטשיק, קעכניא, תולדות משה, ווערדאן י''ם, הארנאסטייפל, שאץ דראהביטש, נדבורנה באניא, טעמשוואר, סטאניסלאוו ביתר, סערעדנא, קאסאן י''ם, טאלטשאווע, מעזביז, ראדושיץ, זידיטשויב ב''ב, בוטשאן, בוטשאן ארה''ב, טריסק י''ם, ברעזאן, סאווראן ביתר, ראפשיץ ביתר, נדבורנה אראד, קאסאן ב''ב.
הרבנים הגאוה''צ; המקובל הגה''צ ר' גמליאל רבינוביץ, ראש ישיבת טשעבין, אב''ד מאקאווא אשדוד, אב''ד נאראל, הגה''צ ר' שלום אהרן אשכנזי ר''י נדבורנה, הגה''צ ר' יעקב אויערבאך אב''ד אביר יעקב ת''א, הגה"צ ר' משה קאהן אב"ד תולדות אהרן טבריה, הרה"ג ר' יעקב יהושע ענגעלענדער ר''י מחנובקא בעלזא, הגה"צ רבי אהרן קאהן אבד''ק תולדות אהרן מאנסי, הרה"ג ר' יהושע מנחם שטרן אב"ד ראחמיסטריווקא ב''ב, גאב''ד ראדמישלא, הגה''צ ר' משה קאהן ר''י תולדות אהרן, הגה''צ ר' יצחק ישעי' הגר בן האדמו"ר מוויזניץ, אב''ד ראחמיסטריווקא, הגה''צ ר' משה בראנסדורפר אב''ד היכל הוראה, הגה''צ ר' אליעזר כהנא מספינקא י-ם, אב''ד עכו, הגה''צ דוד משה רוזנבוים אב''ד קרעטשניף רחובות, דומ''ץ וויזניץ י''ם, הרה''ג ר' יהודה נחשוני מרבני ראשון לציון, הרה''ג ר' דוד מאיר דרוקמן רב קרית מוצקין, ועוד.
חברי בד"ץ העדה החרדית הגאון ר' אברהם יצחק אולמן, הגאון ר' יהודה פישר, הגאון ר' שמעון יצחק שלזינגר, הגאון ר' אהרן בראנסדורפר.
משלחת דייני בעלזא הרה"ג ר' אהרן זיכרמן, הרה"ג ר' נפתלי מושקוביץ, והרה"ג ר' יעקב שמעון מנדל, בשליחות האדמו"ר מבעלזא.
ניחמו ע''י הטלפון; גיסיו, האדמו"ר מוויזניץ, השוהה בימים אלו למנוחה במושב אורה, וגיסו האדמו''ר מטשערנאביל בורו פארק.
האדמו''ר מפשעווארסק, האחים האדמורי''ם מסאטמאר, והאדמו''רים מצאנז, תולדות אברהם יצחק, דושינסקיא, נדבורנה, נדבורנה צפת, טאהש, וויזניץ לונדון, הורודענקא, סקאליע, מאשאלוי, באסטאן, טעמשוואר ב''ב, ווערדאן ב''פ, אלעסק, ישועות יעקב סקולען, סטאניסלאוו, צאנז גריבוב, דעעש וויליאמסבורג, קאליש.
אתמול (שלישי) לאחר תפילת שחרית הגיע לנחם חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז ראש ישיבת 'אור החיים', ראש הישיבה הקים את האדמו''ר מהשבעה באמירת הפסוקים כנהוג, ונפרדו בברכות לרוב.
0 תגובות