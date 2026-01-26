בבני ברק נערך המעמד השנתי בחצר הקודש ספינקא רמת אהרן, לציון יומא דהילולא ה-32 של הרה"צ רבי יצחק אייזיק וייס מספינקא זצ"ל, בנו של האדמו"ר מספינקא זצ"ל. המעמד שולב ב'סעודת הודאה' ויום ההצלה של בנו, האדמו"ר מרמת אהרן, שניצל בנס גלוי מהתאונה המזעזעת בדרך חזור מהלוויית ה'באבא סאלי' זי"ע.

המעמד נערך באולם שמחות מקומי בבני ברק, שם ערך הרבי את שולחנו לרגל היום. במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברי התעוררות וזיכרון על דמותו של אביו בעל ההילולא, והעלה על נס את חסדי ה' הגלויים שליוו אותו ברגעי התאונה הקשה.

לאחר סעודת המצווה והטיש, יצא האדמו"ר בראש קהל החסידים לתפילת רבים בבית החיים סגולה בפתח תקווה. שם, באוהל אדמו"רי ספינקא, העתירו החסידים בתפילה ליד קברו של בעל ההילולא זצ"ל לישועת הכלל והפרט.