כיכר השבת
בבני ברק ובסגולה

ברמת אהרן ציינו ל"ב שנים לנס ההצלה מהתאונה המחרידה לאחר הלוויית ה'באבא סאלי'

בחצר ספינקא רמת אהרן נערך מעמד שנתי לציון 32 שנה להילולת הרה"צ רבי יצחק אייזיק וייס ולנס ההצלה של האדמו"ר מהתאונה המחרידה אחרי הלוויית הבאבא סאלי זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)

הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)

בבני ברק נערך המעמד השנתי בחצר הקודש ספינקא רמת אהרן, לציון יומא דהילולא ה-32 של הרה"צ רבי יצחק אייזיק וייס מספינקא זצ"ל, בנו של האדמו"ר מספינקא זצ"ל. המעמד שולב ב'סעודת הודאה' ויום ההצלה של בנו, האדמו"ר מרמת אהרן, שניצל בנס גלוי מהתאונה המזעזעת בדרך חזור מהלוויית ה'באבא סאלי' זי"ע.

המעמד נערך באולם שמחות מקומי בבני ברק, שם ערך הרבי את שולחנו לרגל היום. במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברי התעוררות וזיכרון על דמותו של אביו בעל ההילולא, והעלה על נס את חסדי ה' הגלויים שליוו אותו ברגעי התאונה הקשה.

לאחר סעודת המצווה והטיש, יצא האדמו"ר בראש קהל החסידים לתפילת רבים בבית החיים סגולה בפתח תקווה. שם, באוהל אדמו"רי ספינקא, העתירו החסידים בתפילה ליד קברו של בעל ההילולא זצ"ל לישועת הכלל והפרט.

הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)
הילולא ויום הצלה בספינקא רמת אהרן (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

צפו בגלריה

|

הזמנה מילתא היא

|

הפתיע את החסידים

||
11

לצד גיסו הדיין

||
2

"לא נראה כמותו ביבשת"

||
3

חמירא סכנתא מאיסורא

||
62

מסע הנאמנים

||
4

בְּאׇהֳלֵי צַדִּיקִים

||
1

מאות אורחים בדרכם מחו"ל

||
6

הסגולה למוצ"ש

||
4

סיפור למוצאי שבת

||
1

בצילא דמהימנותא

||
1

וזוכר חסדי אבות

||
1

באהלי צדיקים

||
3

שמחת בית צדיקים

||
1

ברוב פאר והדר

||
1

התפתחות הקהילה בטבריה

||
1

זכותו תגן עלינו

||
1

כהן מיוחס ושיירי מצווה

||
1

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר