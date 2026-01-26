ברוב שמחה וצהלה נערכה אמש (ראשון) שמחת הנישואין לבת האדמו"ר מאשלג, עם החתן בנו של הרב חיים צבי גלבשטיין. קהל רב של חסידים ומעריצים נהרו ליטול חלק בשמחה הגדולה שנמשכה עד לשעות הקטנות של הלילה.

במהלך החתונה נרשמו רגעים של התעלות כאשר האדמו"ר, כדרכו בקודש, עודד את השירה והזימרה בעוז ובתעצומות. דריכות מיוחדת נרשמה בקהל בעת שהושר הניגון "ובחוקותיהם אין אנו מתחשבים", אותו עודד הרבי בלהב אש ברוח הזמן והתקופה המורכבת העוברת על כלל ישראל, כשהוא נוסך בחסידיו עוז ותעצומות של אמונה ודבקות.

שיאו של המעמד היה בזמן ה'מצווה טאנץ', אז פיזז האדמו"ר לפני בתו הכלה בריקוד של אש קודש לקול מצהלות החסידים הנרגשים, אשר ליוו בכיסופים את רגעי השיא של השמחה במעון הקודש.