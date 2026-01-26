כיכר השבת
ובחוקותיהם אין אנו מתחשבים

אש קודש באשלג: האדמו"ר העלה עשן ועודד את השירה בשמחת נישואי בתו

מאות חסידים השתתפו בשמחת נישואי בת האדמו"ר מאשלג • רגעי שיא נרשמו כאשר הרבי העלה עשן כמנהג הקודש ועודד בלהב אש את השירה "ובחוקותיהם אין אנו מתחשבים" ברוח התקופה • וגם: הריקוד המרומם בשיאו של ה'מצווה טאנץ' | צפו בתיעוד ענק (חסידים)

שמחת בית אשלג (צילום: שוקי לרר)

ברוב שמחה וצהלה נערכה אמש (ראשון) שמחת ה לבת האדמו"ר מאשלג, עם החתן בנו של הרב חיים צבי גלבשטיין. קהל רב של חסידים ומעריצים נהרו ליטול חלק בשמחה הגדולה שנמשכה עד לשעות הקטנות של הלילה.

במהלך החתונה נרשמו רגעים של התעלות כאשר האדמו"ר, כדרכו בקודש, עודד את השירה והזימרה בעוז ובתעצומות. דריכות מיוחדת נרשמה בקהל בעת שהושר הניגון "ובחוקותיהם אין אנו מתחשבים", אותו עודד הרבי בלהב אש ברוח הזמן והתקופה המורכבת העוברת על כלל ישראל, כשהוא נוסך בחסידיו עוז ותעצומות של אמונה ודבקות.

שיאו של המעמד היה בזמן ה'מצווה טאנץ', אז פיזז האדמו"ר לפני בתו הכלה בריקוד של אש קודש לקול מצהלות החסידים הנרגשים, אשר ליוו בכיסופים את רגעי השיא של השמחה במעון הקודש.

שמחת בית אשלג (צילום: שוקי לרר)
