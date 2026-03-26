בקריה החסידית: אדמו"רים ורבנים נהרו לנחם את הרבי מקאשוי

במעמד הוקרה לבוני בניין הקהילה של נדבורנה ירושלים ברמה ד', הכריז האדמו"ר על השם החדש 'גדולת מרדכי' • רגע מרגש נרשם כשמקורב החצר, איש אגודת ישראל מוטי בבצ'יק, עבר לקבל יין מבורך מידיו של האדמו"ר והתברך בחמימות • צפו בתיעוד (חסידים)
בבית המדרש נדבורנה חיפה נערכה ברית המילה לנין האדמו"ר, הרך הנולד נכד לחתנו, הרב צבי הירש הורונצ'יק, ונכד להרה"ג ר' יעקב יהושע אנגלנדר, ראש ישיבות מכנובקא בעלזא וחתן הרה"ג ר' משה שטרן מסטריקוב | במעמד הברית כובד האדמו"ר מנדבורנה חיפה לשמש כסנדק, ולאחר מכן הסב לסעודת מצווה יחד עם כל הקהל (חסידים)
המהפכה הצרכנית בשכונה החרדית בברוקלין עולה שלב: רשת הדיסקאונט 'מיטב' פתחה סניף ענק בוויליאמסבורג, המציע מוצרים במחירי עלות למשפחות ברוכות ילדים | שני האחים האדמו"רים מסאטמר הגיעו, כל אחד בנפרד, לחנוך את המקום ולחזק את ידי העסקנים הפועלים לטובת הציבור | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מאוז'רוב ערך אמש סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בבני ברק, לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק רבי אריה לייבוש מאוז'רוב זצ"ל, אשר כידוע כיהן ברבנות מגיל 20 | תחילה עבר הרבי לפני התיבה לתפילת ערבית, ובהמשך הסב לסעודת ההילולא, במהלכה נשא אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
תיעוד ממעון הקודש • כמידי שנה בערב החג, הובאו לחדרו של האדמו"ר מבעלזא דגי קרפיון חיים בתוך גיגיות מיוחדות • המטרה: לקיים את המנהג הקדום ולראות את הדגים בחיים לפני הבישול, מחשש לשימור באלכוהול • צפו בתיעוד מהגיגיות בחדרו של האדמו"ר, ומה העניק האדמו"ר ל"ראש החברה" כהוקרה על המבצע הלוגיסטי? (חסידים)
לרגל הילולא זקינו הרה"ק בעל ה'שומר אמונים' זיע"א ערך נכדו, האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בירושלים | במהלך הסעודה הרחיב האדמו"ר עמוקות ביסודות תורתו של בעל ההילולא ובהנהגותיו הישרות שהיוו עמוד האש לפני המחנה ונותרו כצוואה חיה להמוני חסידיו (חסידים)
בהיכל ישיבת 'נועם ישראל' מיאלען במתחם הסופרים בבני ברק, ציינו השבוע את סיום זמן החורף בשילוב סיום מסכת תמיד • את המעמד פיאר נשיא הישיבה האדמו"ר ממיאלען שנשא אמרות קודש וחיזוק לבחורים, לצד דבריו המעוררים של המשפיע הגה"ח רבי ישראל יהודה אהרונסון • צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)
האדמו"ר מסקולען לייקווד הגיע השבוע לאפיית מצות לקראת חג הפסח במאפייה מקומית בלייקווד • האדמו"ר הגיע כשהוא לבוש בבגדי זהב, ובמהלך כל האפייה עסק האדמו"ר בעסק המצות ביראה יתירה ובהתרוממות הרוח • צפו בתיעוד (חסידים)
חסידי קרעטשניף סיגעט התכנסו השבוע בבית המדרש של החסידות ברחוב רפופרט בשכונת 'בית ישראל' בירושלים, לעצרת הספד והתעוררות לזכרו של הגה"צ רבי יעקב מנדל יורוביץ זצ"ל, חבר בד"ץ 'העדה החרדית' שכיהן גם כרב הקהילה • את המשא המרכזי נשא האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט שביכה את הסתלקותו של האי גאון וצדיק • בהמשך ספדו לו בניו וחתניו של המנוח זצ"ל • מ.א. נוימן מגיש תיעוד (חסידים)
במלאות שש שנים להסתלקותו של האדמו"ר מווערדאן זצ"ל, ערך אמש בנו, האדמו"ר מווערדאן ירושלים, סעודת הילולא מרכזית • בשל קשיי התעופה והמלחמה, האחים מארה"ב נשארו מעבר לים וערכו הילולות בנפרד • האדמו"רים מקרעטשניף, זוטשקא וסטריקוב, לצד שורה של רבנים ומשפיעים, השתתפו בסעודה • צפו בתיעוד (חסידים)
לקראת סיום זמן החורף, הגיע האדמו"ר מסאטמר לביקור הוד מיוחד בישיבה החדשה שייסד במונסי • במהלך הביקור נשא האדמו"ר שיעור סוגיא ופלפל בכל החומר שלמדו הבחורים בזמן האחרון • בהמשך ערך סעודת ראש חודש ייחודית עם הבחורים, שם נשא דברים בנו אב"ד סיגעט • צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)
לאחר פגיעת הטילים הישירה בריכוזי חסידות גור בערד ובדימונה, ירדו בני האדמו"ר, הרה"צ רבי נחמיה והרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר, למסע חיזוק מיוחד בשליחות אביהם • הקשר הטלפוני המרגש עם אדמו"רי סאטמאר וסקווירא והשוקולדים שנשלחו מהקודש פנימה לילדים שבתיהם נהרסו • צפו בתיעוד המרגש (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד טשארנאביל באשדוד נחגגה שמחת הברית לנין האדמו"ר, נכד לבנו הגדול אב"ד החסידות הרה"צ רבי שמואל משה טווערסקי, בן לחתנו הרב דוד שלמה רבינוביץ בן הרה"צ ר' יהושע אשר רבינוביץ, בן האדמו"ר ממשכנות הרועים שכובד בסנדקאות, וחתן הגה"ח ר' יהושע קרויזר • האדמו"ר מטשארנאביל כובד בברכות בשמחה • לאחר הברית הסבו האדמו"רים לטיש לחיים ובהמשך לסעודת מצווה
מעמד כביר ורב רושם נערך בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות סלונים, בירושלים שם התכנסו מאות החסידים לחגוג מעמד סיומם של עשרות פעמים את הש"ס, שנלמדו ביגיעה ע"י תלמידי רשת הישיבות לצעירים לאורך ימי השובבי"ם, לזכר נשמתו של האדמו"ר בעל ה'נתיבות שלום' מסלונים זי"ע | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה, האדמו"ר מסלונים, אשר ערך את הסיום ואמר את הקדיש, בהמשך ערך הרבי שולחן לחיים, במהלכו נשא אמרות קודש | לקראת סיום המעמד פצח האדמו"ר בריקוד נלהב לכבוד התורה | שמואל דריי מגיש תיעוד מתוך ההיכל (חסידים)
בימים מאתגרים בין הבית למקלט, בין הניקיון לילדים המובטלים, והזמן דוחק... לכולנו יש רגעים מאתגרים, שמרגישים כיסורין קטנים או גדולים... רבי אהרן ראטה כתב נוסח מיתוק הדינים, וממליץ לדעת אותו בע"פ | מאמר מיוחד ליופ פטירתו של רבי אהרן ראטה בעל ה'שומר אמונים' (חסידים)
בצל המצב הביטחוני, האדמו"ר מביאלה בני ברק המריא לפולין למסע הקודש של תפילות והתעלות • הרבי שפך שיח בציוני הצדיקים קדושי עליון אבות החסידות • את השבת המרוממת ערך בעיירת פשיסחא איתן מושבו של ה'יהודי הקדוש' • צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר ממיאלען, שמצודתו פרוסה במתחם הסופרים, הגיע אתמול למעמד אפיית מצות לקראת חג הפסח • האדמו"ר עסק בעסק המצות מתוך בדבקות עילאית, תוך שהוא משלב כוונות טמירות ונעלות בכל שלבי האפייה בטהרה • צפו בתיעוד (חסידים)
כמנהג אבותיו הק' לבית רוז'ין לדורותיהם, הגיע אתמול האדמו"ר מואסלוי למעמד אפיית מצות תנור ראשון | המעמד נערך ביום סגולה, ה' בניסן, יומא דהילולא קדישא של הרה"ק מאפטא זי"ע | האדמו"ר עקב מקרוב ובדריכות אחר כל שלבי האפייה, ובסיומה הפריש חלה כדת וכדין מתוך חיבה של מצווה (חסידים)
