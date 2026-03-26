כיכר השבת
לְהוֹשִׁיבִי עִם נְדִיבִים

נגידים ותלמידים; כך נחגגו ימי השמחה בחצר הקודש באבוב 45 | צפו בתיעוד

שבוע של התעלות בחצר הקודש באבוב 45, לצד שמחת הנישואין לנכדי האדמו"ר, נערכו מעמדי הוד לתומכי המוסדות ולבחורי המתיבתא שלמדו בהתמדה בימי השובבי"ם • האדמו"ר מקאסוב ריתק את המשתתפים (חסידים)

האדמו"ר מקאסוב נואם בשמחת שבע הברכות בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)

ברוב גיל וחדווה נחגגו בשבוע האחרון שמחות השבע ברכות לרגל נישואי נכדי האדמו"ר מבאבוב 45. בימי השמחה הוקדשו מעמדים מיוחדים לחיזוק עולם התורה וביסוס מוסדות החסידות.

באחד מימי השבע ברכות התכנסו חברי "איגוד השותפים", גדולי תומכי המוסדות ומחזיקי עולם התורה של איחוד מוסדות באבוב 45. המסיבה נערכה בהדר ותפארה כהוקרה לאלו הנושאים בעול הקיום הגשמי של המוסדות, המהווים את חוט השדרה של הקהילה.

אורח הכבוד במעמד היה האדמו"ר מקאסוב, הנמנה על חשובי הורי תלמידי המוסדות. במתק לשונו, ריתק האדמו"ר את המשתתפים כשדיבר על המעלה העצומה של החזקת תורה בדורנו.

במקביל להוקרת התומכים, נערך שמחת "שבע ברכות" מרגש ומיוחד במינו עבור פרחי החסידים, תלמידי המתיבתא ד'באבוב 45. המעמד הוקדש לבחורים המצוינים שקיבלו על עצמם ללמוד מאה חמישים שעות רצופות במסגרת 'חברת לומדי תורה'.

שמחת שבע הברכות בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מקאסוב בשמחת שבע הברכות בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מקאסוב בשמחת שבע הברכות בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מקאסוב נואם בשמחת שבע הברכות בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מקאסוב בשמחת שבע הברכות בבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
