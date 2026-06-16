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הראב"ד ממונטריאול השיא את בנו עם נכדת ראש הישיבה מארה"ב | צפו בגלריה

המונים ובראשם אדמו"רים ורבנים נעלים השתתפו בשמחת החתונה לבנו של הגאון הרב שמואל זאב דאסקאל ראב"ד 'הלכה ברורה' במונטריאול, עב"ג נכדת הגה"צ ראש ישיבת 'עץ חיים' דבאבוב • צפו בגלריה (חסידים)

נישואי בן הגרש"ז דסקל (צילום: באדיבות המצלם)

ברוב שמחה וגילה נחגגה השבוע שמחת נישואי בנו של הגאון הרב שמואל זאב דאסקאל, ראב"ד 'הלכה ברורה' במונטריאול, ונכדו של הרבני הנגיד הרב בעריל מרדכי דאסקאל מבני ברק, עב"ג הכלה, בת הגאון הרב דוד פאשקעס, אב"ד 'פאקש – מאנסי', בנו של הגאון הרב אהרן אליעזר יואל פאשקעס, ר"מ בישיבת פאפא, ונכדתו של הגה"צ רבי נחום מאיר גערמאן, ראש ישיבת 'עץ חיים' דבאבוב.

בשמחה הגדולה השתתפו קהל רב של חסידים, אוהדים וידידי המשפחות, כמו כן פיארה את שולחן המזרח גלריה מכובדת ושורה ארוכה של אדמו"רים, רבנים נעלים וראשי ישיבות, שבאו לאחל ברכת מזל טוב למשפחות הרוממות.

נישואי בן הגרש"ז דסקל (צילום: באדיבות המצלם)
נישואי בן הגרש"ז דסקל (צילום: באדיבות המצלם)
נישואי בן הגרש"ז דסקל (צילום: באדיבות המצלם)
נישואי בן הגרש"ז דסקל (צילום: באדיבות המצלם)
נישואי בן הגרש"ז דסקל (צילום: באדיבות המצלם)
נישואי בן הגרש"ז דסקל (צילום: באדיבות המצלם)
נישואי בן הגרש"ז דסקל (צילום: באדיבות המצלם)
נישואי בן הגרש"ז דסקל (צילום: באדיבות המצלם)
נישואי בן הגרש"ז דסקל (צילום: באדיבות המצלם)
נישואי בן הגרש"ז דסקל (צילום: באדיבות המצלם)
נישואי בן הגרש"ז דסקל (צילום: באדיבות המצלם)
נישואי בן הגרש"ז דסקל (צילום: באדיבות המצלם)
נישואי בן הגרש"ז דסקל (צילום: באדיבות המצלם)
נישואי בן הגרש"ז דסקל (צילום: באדיבות המצלם)
נישואי בן הגרש"ז דסקל (צילום: באדיבות המצלם)
נישואי בן הגרש"ז דסקל (צילום: באדיבות המצלם)
נישואי בן הגרש"ז דסקל (צילום: באדיבות המצלם)
נישואי בן הגרש"ז דסקל (צילום: באדיבות המצלם)

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חתונהבעריל מרדכי דסקלהרב שמואל זאב דסקלהרב נחום מאיר גערמאן

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