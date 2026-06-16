ברוב שמחה וגילה נחגגה השבוע שמחת נישואי בנו של הגאון הרב שמואל זאב דאסקאל, ראב"ד 'הלכה ברורה' במונטריאול, ונכדו של הרבני הנגיד הרב בעריל מרדכי דאסקאל מבני ברק, עב"ג הכלה, בת הגאון הרב דוד פאשקעס, אב"ד 'פאקש – מאנסי', בנו של הגאון הרב אהרן אליעזר יואל פאשקעס, ר"מ בישיבת פאפא, ונכדתו של הגה"צ רבי נחום מאיר גערמאן, ראש ישיבת 'עץ חיים' דבאבוב.

בשמחה הגדולה השתתפו קהל רב של חסידים, אוהדים וידידי המשפחות, כמו כן פיארה את שולחן המזרח גלריה מכובדת ושורה ארוכה של אדמו"רים, רבנים נעלים וראשי ישיבות, שבאו לאחל ברכת מזל טוב למשפחות הרוממות.