מאות חסידים, ואנשי מעשה נטלו חלק ביום ראשון השבוע בשמחת אירוסי החתן, נכדם המשותף של האדמו"ר מויז'ניץ והגה"צ גאב"ד וואלווע מארה"ב, עם הכלה, נכדתם של האדמו"רים מגארליץ ומשידלובצא.

השמחה הגדולה נחגגה בעוז בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בקריית ויז'ניץ בבני ברק. במהלך השמחה עלו ובאו בזה אחר זה שורה מכובדת של אדמו"רים ורבנים רמי מעלה מקרב בני משפחות המחותנים הרוממות, שבאו לשוש ולשמוח בשמחת בית צדיקים נעלה זו.

לקראת סיום השמחה נרשמו רגעים סוחפים במיוחד בהיכל כאשר חברי המשוררים פצחו בשירת הלהיט וה'המנון' שאימץ הרבי בשנתיים האחרונות – "יש בורא עולם, יש". האדמו"ר עודד בעוז את השירה הסוחפת תוך שהוא מחווה לקבוצת פרחי חסידים לצאת במחול 'קאדצקע' לפני שולחן המזרח.

לאחר מכן פצח האדמו"ר מויז'ניץ בריקוד נלהב עם החתן, ובהמשך צירף אל מעגל הרוקדים את שאר האדמו"רים והמחותנים, לקול שירתם האדירה של מאות החסידים.