כיכר השבת
בעת שירת ה'המנון'

הרבי החווה וההיכל רעד; כך פיזזו פרחי החסידים לפני המזרח בשמחת בית ויז'ניץ

מאות חסידים ואנשי מעשה חגגו בהיכל בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ את שמחת אירוסי החתן נכד האדמו"ר | ברגעי השיא של השמחה פצחו המשוררים בשירת ה'המנון', כשהאדמו"ר מחווה לפרחי החסידים לצאת במחול נלהב לפני שולחן המזרח | צפו בתיעוד (חסידים)

שמחת בית ויז'ניץ - גורליץ - שידלובצא
שמחת בית ויז'ניץ - גורליץ - שידלובצא| צילום: צילום: שימי פ.

מאות חסידים, ואנשי מעשה נטלו חלק ביום ראשון השבוע בשמחת אירוסי החתן, נכדם המשותף של האדמו"ר מויז'ניץ והגה"צ גאב"ד וואלווע מארה"ב, עם הכלה, נכדתם של האדמו"רים מגארליץ ומשידלובצא.

השמחה הגדולה נחגגה בעוז בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בקריית ויז'ניץ בבני ברק. במהלך השמחה עלו ובאו בזה אחר זה שורה מכובדת של אדמו"רים ורבנים רמי מעלה מקרב בני משפחות המחותנים הרוממות, שבאו לשוש ולשמוח בשמחת בית צדיקים נעלה זו.

לקראת סיום השמחה נרשמו רגעים סוחפים במיוחד בהיכל כאשר חברי המשוררים פצחו בשירת הלהיט וה'המנון' שאימץ הרבי בשנתיים האחרונות – "יש בורא עולם, יש". האדמו"ר עודד בעוז את השירה הסוחפת תוך שהוא מחווה לקבוצת פרחי חסידים לצאת במחול 'קאדצקע' לפני שולחן המזרח.

לאחר מכן פצח האדמו"ר מויז'ניץ בריקוד נלהב עם החתן, ובהמשך צירף אל מעגל הרוקדים את שאר האדמו"רים והמחותנים, לקול שירתם האדירה של מאות החסידים.

שמחת בית ויז'ניץ - גורליץ - שידלובצא (צילום: שימי פ. )
שמחת בית ויז'ניץ - גורליץ - שידלובצא (צילום: שימי פ. )
שמחת בית ויז'ניץ - גורליץ - שידלובצא (צילום: שימי פ. )
שמחת בית ויז'ניץ - גורליץ - שידלובצא (צילום: שימי פ. )
שמחת בית ויז'ניץ - גורליץ - שידלובצא (צילום: שימי פ. )
שמחת בית ויז'ניץ - גורליץ - שידלובצא (צילום: שימי פ. )
שמחת בית ויז'ניץ - גורליץ - שידלובצא (צילום: שימי פ. )
שמחת בית ויז'ניץ - גורליץ - שידלובצא (צילום: שימי פ. )
שמחת בית ויז'ניץ - גורליץ - שידלובצא (צילום: שימי פ. )
שמחת בית ויז'ניץ - גורליץ - שידלובצא (צילום: שימי פ. )
שמחת בית ויז'ניץ - גורליץ - שידלובצא (צילום: שימי פ. )

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