הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, ביקר היום (שני) בשליחות אביו הגדול, האדמו"ר מויז'ניץ בלונדון, לנחם אבלים את הנגיד החשוב רבי משה פסח הירשלר, היושב שבעה על פטירתו של אביו, המגיד מישרים הגאון רבי שמעון הירשלר זצ"ל, שהיה מדמויות ההוד ביהדות החרדית באירופה, ונפטר במהלך השבת האחרונה.

עם הגעתו ללונדון קידמו את פניו ראשי החסידות, וכן בעל האכסניה הנגיד הרב שלום זושא פעלדמאן שאף הסיע את הרב בכל עת שהותו בעיר.

הגה"צ הגיע מיד אל בית האבלים, שם ניחם בדברי נוחם את הנגיד החשוב על אבלו הכבד, תוך שהרב מפליג בשבחו של אביו ז"ל שהיה נואם בחסד עליון, ושמו מרונן בפי כל.

הגה"צ העביר לנגיד את דברי הנחמה ששיגר במיוחד האדמו"ר מויז'ניץ, השוהה בימים אלו במושב 'אורה'.

לאחר תפילת מנחה בבית האבלים, הגיע הגה"צ לביקור בבית הנגיד הרבני ר' נפתלי ברקוביץ, שם ערך טיש לחיים לרגל השמחה השרויה במעונו, בנישואי נכדו, הכלה בת לבנו העסקן החשוב ר' אברהם בערקוביץ. זימרו ניגוני שמחה, ובסיומה קם הרב לריקוד נלהב עם החתן והמחותנים.

כעבור שעה קצרה המריא הרב בדרכו חזרה לארה"ק, כשעשרות חסידים מלווים אותו עד לשדה התעופה ושם נפרדו מאיתו בברכות לרוב, תוך איחולים שיגיע רק לשמחות בקרבם.