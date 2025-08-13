אלפים מקהילות החסידים השתתפו אמש (שלישי) בעצרת מחאה ענקית מול כלא 10, במחאה נגד מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכים והשלכתם לכלא הצבאי, ונגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל.

מחאת הענק שהתקיימה בראשות גדולי האדמו"רים והמשפיעים, היא חלק מגל מחאות גדול שהחל לקרום עור וגידים בשבוע שעבר בראשות גדולי האדמו"רים החסידיים ובהשתתפות קהילות החסידים מכל רחבי הארץ, ומגיע לשיאו בימים האחרונים, כאשר אמש השתתפו בעצרת הענק גדולי האדמו"רים וקהילות חסידיות רבות ומרכזיות, ומחר ישתתפו בעצרת מיוחדת גדולי ראשי הישיבות הליטאים מדגל התורה.

הערב (רביעי) יתקיים מעמד מחאה ענק נוסף מול כלא 10, בהשתתפות ציבור קהילות החסידים בראשות האדמו"רים. בין היתר ישתתפו הערב בהמוניהם: חסידות פינסק קרלין; קהילות גור מערד; חסידות סלאנים; ועוד.

מחר (חמישי), באורח מפתיע ודרמטי, ובהמשך לכינוס ההיסטורי אמש, ע"פ הוראת האדמו"ר מסלונים אלפי חסידי סלונים מכל רחבי הארץ יגיעו למחאת הענק מחוץ לשערי כלא 10 שם צפויים להצטרף אליהם קהילות חסידיות נוספות במחאה.

אמש השתתפו עצרת המחאה האדמו"ר מרחמסטריווקא, הרה"צ רבי דוד משה רוזנבוים, אב"ד קרעטשניף ובנו של האדמו"ר מקרעטשניף, האדמו"ר מסקולען ירושלים האדמו"ר מזוועהיל, הגר"י קולדצקי, רבה של קהילות גור בארה"ב ובית שמש הגאון רבי צבי רוטנברג, ועוד.

מדובר במהלך דרמטי ומפתיע מאוד מצד ציבור קהילות החסידים, שיוצא לגל מחאות המוניות בעלות אופי ומסרים תקיפים במיוחד - נגד מעצרם של תלמידי הישיבות השוהים בכלא 10 הסמוך ונגד רדיפתם של לומדי התורה בארץ ישראל.

המהלך יצא לפועל לאחר הכינוס הדרמטי במעמד כלל אדמו"רי וצדיקי הדור - במעלה החמישה לפני כשבועיים, שם התקבלה ההחלטה הדרמטית לצאת לגל המחאות חסר התקדים המובל בין היתר על ידי גורמים מחסידות גור וקהילות נוספות.