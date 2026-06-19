זעקת עולם התורה הספרדי | כינוס חירום דרמטי בבני ברק ועצרת ענק במוצ"ש
עשרות רבנים וראשי ישיבות מהמגזר הספרדי התכנסו אמש (ליל שישי) לכינוס חירום בבני ברק, כדי להשמיע זעקת מחאה כואבת ונוקבת נגד גזירת הגיוס ומעצרם של בחורי הישיבות | בתום הכינוס התקבלה החלטה על קיומה של עצרת תפילה ומחאה המונית ברחובה של עיר בבני ברק, במוצאי שבת קודש פרשת בלק (חרדים)
הפרות סדר אלימות בלב ירושלים: מפגינים חסמו את צירי התנועה בכיכר השבת, ניסו לפגוע ברכבים והשליכו חפצים לעבר כוחות הביטחון. המשטרה נאלצה להפעיל מכת"זיות ורימוני הלם כדי לחלץ נהגים לכודים ולפזר את ההמון. שני חשודים נעצרו (חרדים)
עם ישראל במיטבו: אלפי תורמים כבר התגייסו והביאו את המגבית לעילוי נשמתו של דניאל קלפהולץ שנפטר בצורה טראגית ל-70% מהיעד • במכתב רוטט וספוג געגועים, פונה אביו של דניאל לציבור הרחב בבקשה למאמץ אחרון: "נותרו כ-30% בלבד כדי להגשים את החלום – להכניס ספר תורה שיהיה הנצחה חיה ונצחית לילד שלנו".
פוסק ההלכה הנודע, הגאון רבי עמרם פריד, הגיע לוועידה מיוחדת של אבות לילדים מיוחדים והשיב לשאלות רגישות בהנהגת הבית והמשפחה | בין היתר הפתיע הפוסק כשקבע כי אין צורך בהמתנה של שש שעות, ופסק הלכה למעשה: "די בשעה אחת" | צפו בתיעוד מתוך הפאנל המרתק (חרדים)
המשפיע הרב יואב אקריש לוקח אותנו אל הסוד שמסרב להניח לאף אחד מאיתנו להישאר שקוף. סיפור על ילד שכולם ויתרו עליו — כולל הוא על עצמו. על שניים שישבו בקצה המחנה ואיש לא הסתכל עליהם. ועל הרגע שבו הרבי רואה דווקא את מי שהעולם שכח (יהדות)
אלימות משטרתית דווקא בהפגנות חרדים? | המשטרה פרסמה תיעוד תקיפת בלשית בידי אברך | טראמפ חתם על מזכר הבנות עם איראן | מתקפת כטב"מים חסרת תקדים על מוסקבה | סער מנתק קשר עם שרת החוץ האירופית | בג"ץ דורש תשובות בפרשת מבקר המדינה | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)
בעיצומה של הסערה המדינית והביטחונית סביב הסכמי הממשל האמריקני עם איראן, צפה ועולה שיחת הקודש שנמסרה לפני שנתיים עם בחירתו של דונלד טראמפ • בשעה שבעולם כולו צהלו ושמחו, הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך השמיע תמרור אזהרה נוקב בפני נגידים מחוץ לארץ • התוכן המצמרר שנמסר אז באנגלית מתברר היום במלוא דיוקו: "מנשיא אמריקה לא ניוושע, הגאולה תגיע רק כשנבין שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים" | צפו בדברים (חרדים)
במפגש עבודה רב-משמעי, הציבו הרבנים הראשיים לישראל את השילוב בין עולם התורה לביטחון הפנים בראש סדר היום. לצד השקת ספר הלכות מיוחד, נדונו האתגרים המורכבים שאיתם מתמודדים השוטרים בשטח, תוך חיזוק הרוח והערכים בימי המלחמה המאתגרים (חרדים)
במעמד נרגש ונעלה בראשות גדולי תורה וראשי ישיבות נערך הנחת אבן הפינה להיכל הישיבה לצעירים "היכל משה" בעיר בית שמש | במרכז המעמד זכו הנוכחים לשמוע דבר ה' מירושלים, דברות קודש מהראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, שבתות הקיץ: אמירה לגוי כאשר שכחנו להדליק את המזגן לפני שבת, ומה עושים אם החזאים טעו וקר לנו? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
מי שחושב שבני ברק תמיד הייתה מה שהיא היום - טועה. זו אחת המסקנות המפתיעות שעולות מספרו החדש של ד"ר מנחם קרן-קַרץ | "כל אדם שאני מספר לו שבני ברק הפכה לעיר חרדית רק לפני כמה עשורים מנסה מיד להסביר לי איפה טעיתי", הוא אומר וחושף את הסיפורים ההיסטוריים המרתקים על העיר (חרדים)
בזמן שאנחנו זועקים "אפליה" על תיעודי האלימות הקשים וממשיכים להסתמך על תחנוני עסקנים באישון לילה, המשטרה רק מגבירה את עוצמת הדריסה. הגיע הזמן להפסיק לשחק "מה יפית" וללמוד ממודלים של לוחמה אזרחית שהוכיחו את עצמם בציונות הדתית ובמחאות קפלן. אנחנו לא צריכים לאמץ את האידיאולוגיה שלהם, אנחנו פשוט צריכים להתחיל להשתמש בנשק היחיד שבאמת יגרום ליד של השוטר לרעוד לפני שהוא משליך את רימון ההלם הבא (חרדים, דעה)
אחרי מספר שבועות של מסע משותף, בו חלקנו תובנות ולקחים, מסקנות ומהלכים, והצפנו את קולם המושתק של הרווקים והרווקות בעלי רקע רפואי, השבוע מגיעה הסדרה ש(אני מקווה ש)אהבתם לסיומה בטור אופטימי מלא תקווה ואמונה | וגם זה קרה: כותב השורות בעצמו התארס, במהלך כתיבת הטורים | 'זיווג עגום' • פרק סיום (מגזין כיכר)
האם המידות הרעות של הילדים שלנו הן בעצם העתק מדויק של ההתנהגות שאנחנו מנסים להסתיר? | איך להפסיק להאשים את ה'חיידר' והחברים, ולהתחיל לקחת שליטה על החינוך בבית דרך דוגמה אישית אמיתית | פודקאסט חובה להורים שרוצים ללמוד כיצד להתמודד עם הנפילות היומיומיות שלהם בלי להרגיש רגשות אשמה - אלא להפוך אותן לשיעור החינוכי הטוב ביותר עבור הילד | פרק שני בסדרת "מדברים על חינוך" עם הרב אסף רצון והרב משה רבי • צפו/האזינו (חינוך ילדים)
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