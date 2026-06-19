הסלמה במאבק הגיוס זעקת עולם התורה הספרדי | כינוס חירום דרמטי בבני ברק ועצרת ענק במוצ"ש עשרות רבנים וראשי ישיבות מהמגזר הספרדי התכנסו אמש (ליל שישי) לכינוס חירום בבני ברק, כדי להשמיע זעקת מחאה כואבת ונוקבת נגד גזירת הגיוס ומעצרם של בחורי הישיבות | בתום הכינוס התקבלה החלטה על קיומה של עצרת תפילה ומחאה המונית ברחובה של עיר בבני ברק, במוצאי שבת קודש פרשת בלק (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:43