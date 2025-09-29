במוצאי צום גדליה, התכנסו לאמירת ה"אשמורות" כמנהג תימן בני קהילת 'מסילת ישרים' בראשות רב הקהילה, הרה"ג יוסף אביני, יחד עם בני קהילת 'משכן אהרון', ויחד עם עשרות בחורי ישיבות מכל הארץ הלומדים בבית וגן. את הערב פתח בדרשה מרגשת הרה"ג צפניה רענן, מו"ץ ורב קהילה במודיעין עילית, ולאחריו נישא המשא המרכזי מאת פוסק עדת תימן, הגר"י רצאבי, שריתק את הקהל הרב שנכח במקום. לאחר מכן נאמרו הסליחות בנעימה ובהגייה התימנית המסורה מדור לדור, בוקעות מתוך ליבם של כל הנוכחים במקום. לאחר המעמד ניגשו הקהל לברך ולהתברך מפי הרבנים, וחולק שי מהודר - סידור "תכלאל" לכל משתתף. צפו בתמונות המרגשות