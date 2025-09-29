כיכר השבת
בהגייה המקורית: צפו בקולות המרגשים שנבעו מבית הכנסת התימני בבית וגן

צפו בתיעוד מרהיב ממוצאי צום גדליה, בהיכלו של בית הכנסת 'משכן אהרון' לבני קהילת תימן בשכונת 'בית וגן' בירושלים, שם התכנסו בני הקהילה יחד עם בני קהילת 'מסילת ישרים' לאמירת "אשמורות" (סליחות כמנהג תימן) | הסליחות נאמרו בנעימה התימנית ובהגייה המסורתית המיוחסת מדור לדור, ברוב עם ובהדרת מלך (חרדים)

סליחות בבית הכנסת 'מסילת ישרים' (צילום: באדיבות המצלם)

במוצאי צום גדליה, התכנסו לאמירת ה"אשמורות" כמנהג תימן בני קהילת 'מסילת ישרים' בראשות רב הקהילה, הרה"ג יוסף אביני, יחד עם בני קהילת 'משכן אהרון', ויחד עם עשרות בחורי ישיבות מכל הארץ הלומדים בבית וגן. את הערב פתח בדרשה מרגשת הרה"ג צפניה רענן, מו"ץ ורב קהילה במודיעין עילית, ולאחריו נישא המשא המרכזי מאת פוסק עדת תימן, הגר"י רצאבי, שריתק את הקהל הרב שנכח במקום. לאחר מכן נאמרו הסליחות בנעימה ובהגייה התימנית המסורה מדור לדור, בוקעות מתוך ליבם של כל הנוכחים במקום. לאחר המעמד ניגשו הקהל לברך ולהתברך מפי הרבנים, וחולק שי מהודר - סידור "תכלאל" לכל משתתף. צפו בתמונות המרגשות

סליחות בבית הכנסת 'משכן אהרון' (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות בבית הכנסת 'מסילת ישרים' (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות בבית הכנסת 'מסילת ישרים' (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות בבית הכנסת 'מסילת ישרים' (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות בבית הכנסת 'מסילת ישרים' (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות בבית הכנסת 'מסילת ישרים' (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות בבית הכנסת 'מסילת ישרים' (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות בבית הכנסת 'מסילת ישרים' (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות בבית הכנסת 'מסילת ישרים' (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות בבית הכנסת 'מסילת ישרים' (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות בבית הכנסת 'מסילת ישרים' (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות בבית הכנסת 'מסילת ישרים' (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות בבית הכנסת 'מסילת ישרים' (צילום: באדיבות המצלם)
רב ביהכנ"ס מסילת ישרים, הרב יוסף אביני, עם הגאון הגר"י רצאבי (צילום: באדיבות המצלם)

3
אבל בלדי כבד עלי הכל בכי ודמעות אין טיפה שימחה
יפה
2
הרב אביני כמה מתגעגעים אליכם ברעננה תחזור אילנו
נעם
1
כמה רגש!!
יצחק

