גדלותו בתורה ובהנהגה רבני תימן התכנסו לציון יום הסתלקותו של הצדיק שנולד בצנעא ביום הילולת הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל, רבה של בני ברק, התכנסו המונים בראשות רבני תימן, לעצרת חיזוק והתעוררות, שם הרחיבו במשנתו שהותיר אחריו לדורות | טרם העצרת פקדו את קברו בבית העלמין סנהדריה בירושלים | צפו בתיעוד (חרדים)

