גדלותו בתורה ובהנהגה

רבני תימן התכנסו לציון יום הסתלקותו של הצדיק שנולד בצנעא

ביום הילולת הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל, רבה של בני ברק, התכנסו המונים בראשות רבני תימן, לעצרת חיזוק והתעוררות, שם הרחיבו במשנתו שהותיר אחריו לדורות | טרם העצרת פקדו את קברו בבית העלמין סנהדריה בירושלים | צפו בתיעוד (חרדים) 

הילולת הגר"ש קורח זצ"ל (צילום: אלנתן אלוני)

לרגל יום השנה להסתלקותו של הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל, רבה של בני ברק וזקן רבני תימן התקיימה עצרת חיזוק בבית מדרשו ברחוב מימון בעיר.

במעמד השתתפו הגר"פ קורח גאב"ד שערי הלכה, הגר"ש בצלאלי, בנו הגאון רבי עמרם קורח רב ק"ק 'תורת חיים' בביתר עילית, הגר"י יפת רו"מ המאורות, הגר"ח צדוק רב ק"ק 'כנסת הגדולה' אלעד ועוד רבנים ואישי ציבור.

הרבנים בדבריהם עמדו על גדלותו של הרב בתורה ובמידות ובהנהגה.

קודם לכן נערך סדר לימוד בתורתו מתוך חיבוריו הרבים שהוציא לאור בחייו ושיצאו לאור אחר פטירתו בהשתתפות בני התורה, אבות ובנים, בחורים ואברכים, נערים וזקנים אשר ישבו במשך שעה ארוכה ועסקו במשנתו של הרב זצ"ל.

לבאי הכנס חולק ספרו של הרב 'תשובה כהלכה' שיצא לאור במהדורה חדשה, וכן ספר 'פלאי התביר' של בנו הגר"ע קורח, ועוד ספרים וקונטרסים רבים, ביניהם: קונטרס 'חפץ חסד' בתוספת 'זיקוקין דנורא' מתלמידו הגר"י אדמוני שרואה אור לראשונה.

הילולת הגר"ש קורח זצ"ל (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת הגר"ש קורח זצ"ל (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת הגר"ש קורח זצ"ל (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת הגר"ש קורח זצ"ל (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת הגר"ש קורח זצ"ל (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת הגר"ש קורח זצ"ל (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת הגר"ש קורח זצ"ל (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת הגר"ש קורח זצ"ל (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת הגר"ש קורח זצ"ל (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת הגר"ש קורח זצ"ל (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת הגר"ש קורח זצ"ל (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת הגר"ש קורח זצ"ל (צילום: אלנתן אלוני)

