אלפים ליוו אמש למנוחות את ראש ישיבות 'לב אליהו' הגאון רבי יעקב זכריה זצ"ל שהלך לעולמו בליל שבת קודש לאחר שעבר אירוע מוחי מלפני כשלושה שבועות.

בהלוויה נטלו חלק גדולי ישראל ובראשם הגר"מ צדקה ר"י 'פורת יוסף', חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'מאור התורה' הגר"א סאלים, הראשל"צ הגר"ד יוסף, 'חבר מועצת חכמי התורה' הגר"ר אלבז, ועוד רבנים ידועי שם.

במהלך ההספדים הכתיר הגר"מ צדקה את חתנו של ראש הישיבה המנוח, הגר"ע חזן למלאות מקומו של חותנו בראשות הישיבה, כפי שביקש ראש הישיבה בצוואתו.

סמוך לחצות לילה נטמן ראש הישיבה בבית העלמין סנהדריה בירושלים סמוך לציון רבו הגרב"צ אבא שאול זצ"ל.

בני משפחתו של הרב יושבים שבעה בביתו ברחוב הרב שך 54 דירה 23 קומה 4 בשכונת רמת שלמה בירושלים בימים ראשון ושני.