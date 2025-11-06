בלב המדינה האיסלמית: רבה הראשי של איראן, כובד בסנדקאות בברית
מראה נדיר ומרגש נצפה הבוקר בבית הכנסת המרכזי בשיראז שבאיראן, כאשר רבה הראשי של איראן הרב יהודה גראמי, כובד בסנדקאות בברית מילה שנערכה במקום • האירוע התקיים ברוב פאר והדר, כמקובל בקהילה היהודית המקומית המאוחדת והוותיקה (חרדים - בעולם)
המשפיע הרב אשר פרקש בשיעור שבועי לקראת שבת, מגלה איך החסידות שהרבי הרש"ב גילה היא לא משהו תיאורטי או רחוק - אלא כלי אמיתי, מוחשי ופרקטי שכל יהודי יכול להשתמש בו כדי להרגיש את הנוכחות של הקב"ה בחיי היום-יום שלו (חסידות)
לפני שלושה חודשים נסע נער חרדי באוטובוס למירון, נהג האוטובוס הערבי איים על הנער כי ייסע לאום אל פאחם במקום למירון, ואף סרב לבקשות רהבות של הצעיר לרדת מהאוטובוס | הנער הגיש תלונה מפורטת במשטרה - אך הוא נאלץ לגלות שהתיק נסגר (משטרה, חרדים)
בישיבת פוניבז' המעטירה, התקיים השבוע מעמד נרגש, במסיבת לחיים שערך הגאון רבי יחיאל מיכל דזימטרובסקי, מרבני הישיבה, לרגל הוצאת כרך שני לספרו 'מחנה אפרים - מילואי ים' | המעמד התקיים בחדרו בבניין הישיבה, בהשתתפות ראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ, והמונים מבני הישיבה, שששו ושמחו בשמחתה של תורה | במרכז המעמד נשא ראש הישיבה דברים, והרחיב על זכותו העצומה של הגרי"מ, שדברי תורתו וספריו נפוצים ונלמדים בהיכלי התורה (חרדים)
אחת ההשלכות מהגדילה המבורכת של הציבור החרדי, היא התרחבות תופעת ה'מעוכבים' בשידוכים לממדים עצומים | כמויות בלתי נתפסות של בחורים ובחורות שטרם מצאו את זיווגם | לתופעה הכאובה שקיימת כמעט בכל בית בישראל, ישנם סיבות רבות ומגוונות, אך לפעמים דווקא מי שאחראי לכך הם האנשים הקרובים ביותר | סיפור כואב על תופעה כואבת לא פחות (מגזין, חרדים)
למה אתם לא מתגייסים? אין חרדי שלא שמע את השאלה הזו לפחות פעם אחת בחייו. אם ברחוב או בהפגנה סוערת, השאלה הזו חוזרת על עצמה פעם אחר פעם - לרוב מצד קנטרנים שונאי דת, אך פעמים גם מצד כאלו ששואלים את השאלה הזו באמת ובתמים | כל התשובות לשאלה הזו - בגוף הכתבה שלפניכם, אבל מעבר לכך: אולי מצאנו את הפתרון האולטימטיבי לנושא הגיוס? (מגזין כיכר)
נכון, אנחנו ככלי תקשורת חרדי המפקיד על קלה כבחמורה, כמעט ולא מתעסקים בנושא אובדנות, אך למרבה הצער בשבוע שעבר קרה מה שקרה והשיח חלחל לתוך ילדי החיידרים ובנות 'בית יעקב' | המטפל הרגשי מרדכי רוט, בסיפור מצמרר עם מוסר השכל חשוב ביותר (מגזין כיכר)
בירושלים התקיימה השבוע שמחת נישואי בן הגאון הרב שמעון דרור ראש מוסדות 'תפארת וגדולה' | בשמחה השתתפו גדולי ישראל, ראשי ישיבות, רבנים, דיינים לצד אישי ציבור בכירים |מי שנצפה מפזז בעוז בריקודים, היה הגה"צ המשפיע החסידי רבי נחמן בידרמן, שרקד עם לפידי אש לכבוד שמחת חתן וכלה | בשמחת השבע ברכות שהתקיימה למחרת החתונה השתתף הראשון לציון הגר"י יוסף (חרדים)
ראש הממשלה נתניהו מזרז את חקיקת חוק הגיוס בניסיון לייצב את הקואליציה כאשר היעד להעביר את החוק בתוך חודש ימים | ראשי הסיעות החרדיות מקיימים התייעצויות עם ההנהגה הרוחנית ונראה כי בש"ס ו'דגל התורה' יאשרו את נוסח החוק החדש כולל מספר תיקונים שדורשת היועצת המשפטית לוועדה | ב'אגודת ישראל' מעריכים כי ח"כ גולדקנופף יצביע נגד החוק בשל העובדה שיש בו יעדי גיוס גבוהים וסנקציות | לקראת חודש דרמטי בחקיקה (בארץ)
ימים סוערים כמו אלה, נדמה ש'דגל התורה' לא חוותה כבר שנים רבות: המנהיג הגרמ"ה הירש, הכריע היום לחברי הכנסת של 'דגל התורה', כי אפשר להתקדם עם חקיקת חוק הגיוס. אך היו כאלה שלא היה נוח להם שהגרמ"ה הירש הכריע, והם זימנו את חברי הכנסת ל'שיחת נזיפה' וחייבו אותם לעלות להגר"ד לנדו; "בשביל שיהיה להם מחר תמונה ל'יתד' והם יוכלו לקבוע נרטיב (חרדים)
