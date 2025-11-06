כיכר השבת
בלב המדינה האיסלמית: רבה הראשי של איראן, כובד בסנדקאות בברית

מראה נדיר ומרגש נצפה הבוקר בבית הכנסת המרכזי בשיראז שבאיראן, כאשר רבה הראשי של איראן הרב יהודה גראמי, כובד בסנדקאות בברית מילה שנערכה במקום • האירוע התקיים ברוב פאר והדר, כמקובל בקהילה היהודית המקומית המאוחדת והוותיקה (חרדים - בעולם)

הרב יהודה גראמי, רבה של איראן בברית (צילום: באדיבות המצלם)
הרב יהודה גראמי, רבה של איראן בברית (צילום: באדיבות המצלם)
הרב יהודה גראמי, רבה של איראן בברית (צילום: באדיבות המצלם)
הרב יהודה גראמי, רבה של איראן בברית (צילום: באדיבות המצלם)
הרב יהודה גראמי, רבה של איראן בברית (צילום: באדיבות המצלם)

