כיכר השבת
שיעור בפשטות וענווה

בפתח הבית ובצניעות עילאית: הדלקת הנרות של הגאון רבי חיים פיינשטיין

ללא חנוכיית כסף מפוארת, אך עם שלהבת יוקדת של "פרסומי ניסא", נצפה ראש הישיבה הגאון רבי חיים פיינשטיין מדליק את נרות החנוכה בפשטות ובתום בחצר ביתו בשכונת 'רמת אהרן • תיעוד מרגש (חרדים)

הגר"ח פיינשטיין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)

מראה מיוחד במינו צד את עיניהם של העוברים והשבים בשכונת 'רמת אהרן' בבני ברק במהלך ימי החנוכה, עת נצפה ראש הישיבה, הגאון רבי חיים פיינשטיין, כשהוא מקיים את מצוות החג בפתח הבניין בו הוא מתגורר.

ללא גינוני מלכות או חנוכיית כסף מפוארת, ומתוך מטרה טהורה של פרסום הנס, הניח הגר"ח את כוסיות השמן הפשוטות על גבי מעמד מאולתר בפתח הבית. ביראת קודש ובצנעה, העלה הגאון את השלהבת בכוסיות שמן זית זך, כשהוא מקרין פשטות של דורות קודמים המזכירה את הנהגותיהם של גדולי ישראל זצוק"ל.

המחזה של ראש הישיבה עומד ברחובה של עיר ומדליק נרות בצניעות כה רבה, הותיר רושם עז על השכנים, שזכו לראות כיצד "נר מצווה ותורה אור" מתקיימים בטהרתם.

הגאון רבי חיים פיינשטיין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי חיים פיינשטיין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי חיים פיינשטיין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי חיים פיינשטיין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי חיים פיינשטיין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי חיים פיינשטיין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי חיים פיינשטיין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי חיים פיינשטיין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי חיים פיינשטיין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי חיים פיינשטיין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי חיים פיינשטיין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

שיעור בפשטות וענווה

|

מאות זעקו בתפילות

|

הבובה אורה כיכבה

|

רדיו אינטרנטי • האזינו

||
1

הוקרה למסירות הנפש

||
6
ש

שיקום תשתיות

אסף מגידו|מקודם
ש

"ישועות גדולות"

נחמן שטרנהרץ|מקודם

תקיפה חמורה

|

"יש לך מה ללמוד"

|

פקקי ענק במקום

||
20
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר