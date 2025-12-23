מראה מיוחד במינו צד את עיניהם של העוברים והשבים בשכונת 'רמת אהרן' בבני ברק במהלך ימי החנוכה, עת נצפה ראש הישיבה, הגאון רבי חיים פיינשטיין, כשהוא מקיים את מצוות החג בפתח הבניין בו הוא מתגורר.

ללא גינוני מלכות או חנוכיית כסף מפוארת, ומתוך מטרה טהורה של פרסום הנס, הניח הגר"ח את כוסיות השמן הפשוטות על גבי מעמד מאולתר בפתח הבית. ביראת קודש ובצנעה, העלה הגאון את השלהבת בכוסיות שמן זית זך, כשהוא מקרין פשטות של דורות קודמים המזכירה את הנהגותיהם של גדולי ישראל זצוק"ל.

המחזה של ראש הישיבה עומד ברחובה של עיר ומדליק נרות בצניעות כה רבה, הותיר רושם עז על השכנים, שזכו לראות כיצד "נר מצווה ותורה אור" מתקיימים בטהרתם.