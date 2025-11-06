יומא טבא לרבנן ב'חדרו של ראש הישיבה': לכבוד מה חגגו ראשי ישיבת פוניבז' המעטירה? בישיבת פוניבז' המעטירה, התקיים השבוע מעמד נרגש, במסיבת לחיים שערך הגאון רבי יחיאל מיכל דזימטרובסקי, מרבני הישיבה, לרגל הוצאת כרך שני לספרו 'מחנה אפרים - מילואי ים' | המעמד התקיים בחדרו בבניין הישיבה, בהשתתפות ראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ, והמונים מבני הישיבה, שששו ושמחו בשמחתה של תורה | במרכז המעמד נשא ראש הישיבה דברים, והרחיב על זכותו העצומה של הגרי"מ, שדברי תורתו וספריו נפוצים ונלמדים בהיכלי התורה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 16:59