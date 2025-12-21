מאות בני תורה, אברכים ובני ישיבות מתושבי העיר פתח תקווה התכנסו אמש (מוצאי שבת חנוכה) למעמד רווי הוד - מעמד "ריתחא דאורייתא", בראשות המנהיג ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, ובהשתתפות כל רבני העיר וראשי הישיבות.

המעמד שנערך בהיכל בית המדרש "משכן שמואל אשר", בראשות רב הקהילה הפוסק הגאון רבי בן ציון קוק, סחף אליו המוני בני תורה מכל רחבי העיר, שבמשך שעות ארוכות התווכחו בלימוד יחד עם הגאון רבי מנחם כהן, מראשי ישיבת "נתיב הדעת - קפלן", שהנחה את המעמד שהפך לפופולרי מאוד בעולם הישיבות, ויצא אל הפועל בסיוע ארגון "תורה דיליה".

שעה קלה לאחר תחילת המעמד, דממה הושלכה בבית המדרש עם כניסתו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו, שצעד מפתח הכניסה ועד למקום מושבו על בימה מוגבהת בסמוך לארון קודש המפואר, כאשר כל רבני העיר יושבים בשורת הכבוד לפניו, ומשחרים למוצא פיו.

עם כניסתו לבית המדרש, לחץ ראש הישיבה הגר"ד לנדו את ידו של ראש העיר רמי גרינברג, שהמתין במקום ובירכו להמשך הצלחה בתפקידו ובסיוע לציבור החרדי באם המושבות.

בשולחן הרבנים השתתפו זה לצד זה רב הקהילה הגרב"צ קוק, ראש ישיבת "אור ישראל" הגאון רבי מרדכי רבינוביץ, רבני קהילת צאנז הגאון רבי בן ציון רוזנברג והרה"ח הגאון רבי צבי אלימלך הורביץ, ראש ישיבת "תורת שלמה - כהנא" הגאון רבי זבולון כהנא, ראש הישיבה לצעירים הגאון רבי אשר זנובסקי, לצד רבני קהילות, ראשי כוללים וראשי מוסדות החינוך בעיר.

מיד לאחר שהתיישב על כסאו, אל מול הקהל העצום שהתאסף בבית המדרש ובמבואות הסמוכים לו, החל ראש הישיבה לשאול את השאלה הראשונה שהוכנה במיוחד למעמד "ריתחא דאורייתא" בפתח תקווה, כשעל ידו עומד החברותא הגאון רבי משה חיים אולמן, שהרחיב להסביר את דברי ראש הישיבה ולאחר מכן העביר אליו את התשובות שעלו מקהל הרבנים והלומדים שפיאר את האירוע.

וכך, במשך למעלה משעה, נרשם בבית המדרש "משכן שמואל אשר" אש ולהבה, כאשר סברות עולות ויורדות, מקורות נחשפים, ספרים נפתחים, והמקרופונים עוברים בזה אחר זה בין הלומדים, כאשר כל אחד מנסה לתרץ את הקושיות שהוצגו אך ראש הישיבה שומע את כולם וממרומי שנותיו ועומק לימודו ועיונו החריף, הוא הודף ומסביר, מנמק ומקשה, עד השאלה הבאה.

כעבור יותר משעה של ויכוחים במסגרת ה"ריתחא דאורייתא", סיים הגר"ד לנדו את המעמד כשהוא מחזק את ידי עמלי התורה ותוקף בחריפות את מבקשי רעתנו, אותם שרודפים את לומדי התורה בגזירות מגזירות שונות, ומבקש מהבחורים והאברכים להמשיך להתמיד בלימוד התורה - כי הם חיינו והיא זו שתציל ותגן עלינו.

רגעים אחדים בטרם קם הגר"ד לנדו ממקום קודשו לצאת בחזרה למעונו בבני ברק, כובד רב הקהילה הגרב"צ קוק לשאת דברים קצרים, והוא הודה במתק לשונו לראש הישיבה על טרחתו הגדולה ועל החיזוק העצום שיש בבואו לעיר פתח תקווה, הן לעמלי התורה והן לכל התושבים.

ראש הישיבה שב חזרה לרכבו כאשר מאות בני התורה מביטים בו בכל צעד וצעד, בערגה והערצה, על שזכו לרגעים נדירים של התעלות רוחנית תוך שעיניהם חוזות במסירות נפש לתורה וזוכים לחיבור עמוק לתורתו וגדלותו התורנית.

לאחר צאתו של ראש הישיבה, המשיך הגאון רבי מנחם כהן במעמד "ריתחא דאורייתא", כאשר מאות בני התורה ממשיכים להתנצח ולהתווכח בדבר השם זו הלכה, עד לסיומו של המעמד המרומם, כאשר עשרות הקיפו את הגר"מ כהן עוד שעה ארוכה לאחר סיום המעמד תוך שהם ממשיכים להתווכח עמו בלימוד ומנסים ליישב את הקושיות הנפלאות שהעלה במהלך המעמד.

בסיומו של המעמד, המשתתפים הרבים הודו בהתרגשות גדולה למארגנים ולגבאי בית המדרש "משכן שמואל אשר" על המעמד המיוחד שנחרט בלבם. בית המדרש "משכן שמואל אשר" נחנך בחודש ניסן בשנה שעברה ובתוך זמן קצר הפך למגדלור של תורה במרכז העיר, כאשר המונים משחרים לפתחו. בבית המדרש פועלים כוללים מסביב לשעון החל מכולל נץ, שעה לפני תפילת שחרית בנץ החמה ועד לכולל ערב לצד מנייני תפילות לאורך שעות היום.