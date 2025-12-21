כיכר השבת
מול הטרור והאנטישמיות

ראש אגף המודיעין של אוקראינה הדליק נר חנוכה בקייב כהזדהות עם הקהילה היהודית

בטקס הדלקת נרות החנוכה במרכז קייב שבאוקראיינה, השתתפו ראש אמ"ן האוקראיני, שגריר אוסטרליה ומאות יהודים, ובכך העבירו מסר של אור מול חושך המלחמה והטרור • צפו בתיעוד (חרדים)

הדלקת נרות חנוכה בקייב (צילום: C Kiev)

על רקע המלחמה המתמשכת באוקראינה והטבח הקשה בסידני, אוסטרליה, נערך טקס הדלקת נרות חנוכה באירוע במרכז היהודי JCC - בית מנחם בקייב, בראשותו של שליח חב"ד בעיר, הרב יונתן מרקוביץ. בהשתתפות מאות מחברי הקהילה היהודית בעיר.

בלט בנוכחותו ראש אמ״ן של אוקראינה הגנרל קירילו בודאנוב, שהגיע במיוחד לאירוע, למרות האתגרים הביטחוניים והמציאות המלחמתית, כדי להביע הזדהות אישית וממלכתית עם הקהילה היהודית ולהדליק נרות חנוכה לצד חבריה.

לצדו של ראש אמ"ן נכחו יו״ר הפרלמנט האוקראיני לשעבר, חברי פרלמנט, שגריר ישראל באוקראינה מיכאל ברודסקי, סגן ראש עיריית קייב, יו״ר קק״ל אוקראינה, וכן שגרירים וקונסולים מארצות הברית, האיחוד האירופאי ספרד ואוסטרליה והאו״ם.

בעקבות הטבח בסידני, השתתפותו של שגריר אוסטרליה פאול להמן משכה תשומת לב מיוחדת. השגריר הגיע במיוחד בעקבות הפיגוע האנטישמי הקשה שאירע בסידני והביקורת הציבורית והבינלאומית שנשמעה לאחריו, במטרה להעביר מסר ברור של הזדהות עם העם היהודי.

"אחרי מה שקרה בסידני, היה לי חשוב לעמוד כאן הערב עם הקהילה היהודית", אמר בטקס שגריר אוסטרליה והעביר מסר מרה"מ. האוסטרלי שחושך מגרשים באור, "הדלקת נרות חנוכה בקייב היא מסר חד וברור, אנטישמיות וטרור לא ירתיעו אותנו. אוסטרליה מחויבת להגן על חופש הדת ולעמוד לצד היהודים במדינה".

השליח המקומי, הרב יונתן מרקוביץ, אמר באירוע כי, "דווקא בתקופה של מלחמה, איום וטרור אנו מדליקים אור, על מנת לגרש את החושך. כמו בימים ההם, כך גם בזמן הזה. אנו מעבירים מסר חד משמעי לכל שונאינו ומבקשי רעתנו, סופו של האור לנצח".

הדלקת נרות חנוכה בקייב (צילום: C Kiev)
הדלקת נרות חנוכה בקייב (צילום: C Kiev)
הדלקת נרות חנוכה בקייב (צילום: C Kiev)
הדלקת נרות חנוכה בקייב (צילום: C Kiev)
הדלקת נרות חנוכה בקייב (צילום: C Kiev)
הדלקת נרות חנוכה בקייב (צילום: C Kiev)
הדלקת נרות חנוכה בקייב (צילום: C Kiev)
הדלקת נרות חנוכה בקייב (צילום: C Kiev)
הדלקת נרות חנוכה בקייב (צילום: C Kiev)
הדלקת נרות חנוכה בקייב (צילום: C Kiev)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

מול הטרור והאנטישמיות

|

מפגש מאורות

|

 נֵר מִצְוָה וְתוֹרָה אוֹר 

|

לֵב טָהוֹר בְּרָא לִי

|

לוחם מלחמות ה'

|

צמרמורת בקריית אונו

||
1

'קול סיני' לחנוכה

|

יוסי אליטוב מגיש:

||
1

משמעות מצמררת

|

"תבינו מה עובר עלינו"

||
50

הכיסא נותר מיותם

||
2

צפו בהנחיות המעודכנות

|

"העיר נצורה, אין יוצא ואין בא"

||
18

"ימי בינה" | סגולה מחנוכה - לכל השנה

||
9

שפכה חומרי ניקוי

||
2

תיעוד בלעדי

||
4
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר