על רקע המלחמה המתמשכת באוקראינה והטבח הקשה בסידני, אוסטרליה, נערך טקס הדלקת נרות חנוכה באירוע במרכז היהודי JCC - בית מנחם בקייב, בראשותו של שליח חב"ד בעיר, הרב יונתן מרקוביץ. בהשתתפות מאות מחברי הקהילה היהודית בעיר.

בלט בנוכחותו ראש אמ״ן של אוקראינה הגנרל קירילו בודאנוב, שהגיע במיוחד לאירוע, למרות האתגרים הביטחוניים והמציאות המלחמתית, כדי להביע הזדהות אישית וממלכתית עם הקהילה היהודית ולהדליק נרות חנוכה לצד חבריה.

לצדו של ראש אמ"ן נכחו יו״ר הפרלמנט האוקראיני לשעבר, חברי פרלמנט, שגריר ישראל באוקראינה מיכאל ברודסקי, סגן ראש עיריית קייב, יו״ר קק״ל אוקראינה, וכן שגרירים וקונסולים מארצות הברית, האיחוד האירופאי ספרד ואוסטרליה והאו״ם.

בעקבות הטבח בסידני, השתתפותו של שגריר אוסטרליה פאול להמן משכה תשומת לב מיוחדת. השגריר הגיע במיוחד בעקבות הפיגוע האנטישמי הקשה שאירע בסידני והביקורת הציבורית והבינלאומית שנשמעה לאחריו, במטרה להעביר מסר ברור של הזדהות עם העם היהודי.

"אחרי מה שקרה בסידני, היה לי חשוב לעמוד כאן הערב עם הקהילה היהודית", אמר בטקס שגריר אוסטרליה והעביר מסר מרה"מ. האוסטרלי שחושך מגרשים באור, "הדלקת נרות חנוכה בקייב היא מסר חד וברור, אנטישמיות וטרור לא ירתיעו אותנו. אוסטרליה מחויבת להגן על חופש הדת ולעמוד לצד היהודים במדינה".

השליח המקומי, הרב יונתן מרקוביץ, אמר באירוע כי, "דווקא בתקופה של מלחמה, איום וטרור אנו מדליקים אור, על מנת לגרש את החושך. כמו בימים ההם, כך גם בזמן הזה. אנו מעבירים מסר חד משמעי לכל שונאינו ומבקשי רעתנו, סופו של האור לנצח".