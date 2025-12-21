כיכר השבת
אור התורה במושב : ביקורו המרומם של הראש"ל הגר"ד יוסף באחיעזר • גלריה

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף הגיע למושב אחיעזר שם נשא משא חיזוק לרגל חג החנוכה, חילק תעודות הצטיינות לתלמידי תלמוד תורה הרש"ש על הישגיהם בחידון הלכות חנוכה והאציל מברכותיו על התושבים • צפו בגלריה (חרדים)

הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור במושב אחיעזר (צילום: באדיבות המצלם)

מעמד מרומם ומרגש נערך שבוע שעבר בבית הכנסת המרכזי במושב אחיעזר לכבוד חג החנוכה. הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף הגיע ונשא שיעור חיזוק מיוחד לתושבים. דבריו של הראש"ל נגעו ללבבות והוסיפו נדבך של אור רוחני לימי החג. 

בסיומו של השיעור חילק הגר"ד תעודות הצטיינות לתלמידי תלמוד תורה הרש"ש שע"י רשת החינוך 'בני יוסף', על הישגיהם המרשימים בחידון הלכות חג חנוכה.

את המעמד כיבדו בנוכחותם המרא דאתרא הגאון רבי משה מעודה וראש מועצת שדות דן מר דוד יפרח, אשר יחד עם הציבור הרחב שותפו בתחושת אחדות, שמחה והתרוממות רוח.

הראשל"צ הגר"ד יוסף בביקור במושב אחיעזר (צילום: באדיבות המצלם)
