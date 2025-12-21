מעמד מרומם ומרגש נערך שבוע שעבר בבית הכנסת המרכזי במושב אחיעזר לכבוד חג החנוכה. הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף הגיע ונשא שיעור חיזוק מיוחד לתושבים. דבריו של הראש"ל נגעו ללבבות והוסיפו נדבך של אור רוחני לימי החג.
בסיומו של השיעור חילק הגר"ד תעודות הצטיינות לתלמידי תלמוד תורה הרש"ש שע"י רשת החינוך 'בני יוסף', על הישגיהם המרשימים בחידון הלכות חג חנוכה.
את המעמד כיבדו בנוכחותם המרא דאתרא הגאון רבי משה מעודה וראש מועצת שדות דן מר דוד יפרח, אשר יחד עם הציבור הרחב שותפו בתחושת אחדות, שמחה והתרוממות רוח.
