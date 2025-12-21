התפעל מידיעותיהם של הילדים אור התורה במושב : ביקורו המרומם של הראש"ל הגר"ד יוסף באחיעזר • גלריה הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף הגיע למושב אחיעזר שם נשא משא חיזוק לרגל חג החנוכה, חילק תעודות הצטיינות לתלמידי תלמוד תורה הרש"ש על הישגיהם בחידון הלכות חנוכה והאציל מברכותיו על התושבים • צפו בגלריה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 16:13