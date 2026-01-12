המונים, בראשות גדולי ישראל עלו ובאו במהלך שבוע האחרון לניחום אבלים אצל ראש הישיבה הגה"צ עזרא ניסן, ראש ישיבת רינת התורה בירושלים, אשר ישב שבעה על פטירת נוות ביתו, הרבנית הצדקנית מרת נעמי ניסן ע"ה, אשר נזדככה בייסורים קשים וקיבלה אותם באהבה.

בין המנחמים הרבים נצפו כאמור גדולי ישראל, לצד אדמו"רים וראשי ישיבות. בדברי הניחומים עמדו הרבנים על דמותה הייחודית של הרבנית ע"ה, שהייתה אישה פיקחת ובעלת חסד עצומה שהצניעה את מעשיה הרבים מעין כל.

הרבנים ציינו בהערכה רבה את חלקה המכריע בהקמת מוסדות החינוך והתורה של בעלה הגדול, ובראשם תלמוד התורה "מסילת ישרים" וישיבת "רינת התורה". הרבנית ע"ה נשאה את בני הישיבה על לוח ליבה, ודאגה לכל מחסורם במסירות של אם. כמו כן, הזכירו את פועלה הכביר למען בנות ישראל בהקמת בתי החינוך "ירים משה", במטרה לרומם את קרן החינוך של בנות הציבור הספרדי בירושלים.

במהלך הניחום סיפר ראש הישיבה על עמידתה האיתנה לימינו לאורך כל השנים, עת התמסרה בכל מאודה לגידול בניה לתורה ויראת שמיים ולביצור המוסדות. בוגרי הישיבה שהגיעו לנחם סיפרו בדמעות על הקשר האישי והחם, ועל הדאגה של הרבנית לכל בחור ובחור כאילו היה בנה שלה.