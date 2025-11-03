מעמד חנוכת מקווה מפואר וחדש התקיים השבוע בשכונת 'קרית קריניצקי' ברמת גן, בהשתתפות קהל רב של רבנים, אישי ציבור ונציגי העירייה, אשר הדגיש את החשיבות העירונית בהשקעה במוסדות הדת.

האירוע התקיים בהשתתפות רבנים רומי מעלה ואישי ציבור מכובדים, ובהם הגאון הרב יוסף ניסן, הגאון הרב יעקב אריאל, רבני השכונות והקהילות המקומיות, לצד ראש העיר כרמל שאמה הכהן, יו"ר סיעת ש"ס והמשנה עו"ד דוד מנחם ויו"ר המועצה הדתית עו"ד גדליהו בן שמעון.

בדברים שנשאו במעמד, שיבחו הרבנים את מהפכת שיפוץ ובניית המקוואות שמתחוללת בעיר רמת גן בשנים האחרונות, ואת שיתוף הפעולה הפורה עם העירייה.

הרבנים הדגישו את חשיבות טהרת המשפחה ואת התרומה הרוחנית של המקווה החדש לחיזוק הקדושה בשכונה.

את המעמד המיוחד חתם ראש העיר כרמל שאמה הכהן, שבדבריו אמר: "על אף שרמת גן נחשבת 'עיר חילונית', חשוב לשמור על צורכי היהדות ולתת מענה מלא למי שדורש זאת," ובכך הבהיר ראש העיר את מחויבותו לצרכים הדתיים של כלל תושבי העיר.