כיכר השבת
מְטַהֵר אֶת יִשְׂרָאֵל

שיתוף פעולה חרדי-חילוני ב'רמת גן': כך חנכו את 'מקווה הטהרה' בקריית קריניצי

במעמד רבנים ואישי ציבור מכובדים, נחגג מעמד חנוכת מקווה חדש בקריית קריניצי ברמת גן | במעמד נשאו דברים הן רבני העיר, והן ראשי העיר שהדגישו את שיתוף הפעולה בין חרדים לחילונים בשמירה על צורכי היהדות | צפו בתיעוד (חרדים)

חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)

מעמד חנוכת מקווה מפואר וחדש התקיים השבוע בשכונת 'קרית קריניצקי' ברמת גן, בהשתתפות קהל רב של רבנים, אישי ציבור ונציגי העירייה, אשר הדגיש את החשיבות העירונית בהשקעה במוסדות הדת.

האירוע התקיים בהשתתפות רבנים רומי מעלה ואישי ציבור מכובדים, ובהם הגאון הרב יוסף ניסן, הגאון הרב יעקב אריאל, רבני השכונות והקהילות המקומיות, לצד ראש העיר כרמל שאמה הכהן, יו"ר סיעת ש"ס והמשנה עו"ד דוד מנחם ויו"ר המועצה הדתית עו"ד גדליהו בן שמעון.

בדברים שנשאו במעמד, שיבחו הרבנים את מהפכת שיפוץ ובניית המקוואות שמתחוללת בעיר רמת גן בשנים האחרונות, ואת שיתוף הפעולה הפורה עם העירייה.

הרבנים הדגישו את חשיבות טהרת המשפחה ואת התרומה הרוחנית של המקווה החדש לחיזוק הקדושה בשכונה.

את המעמד המיוחד חתם ראש העיר כרמל שאמה הכהן, שבדבריו אמר: "על אף שרמת גן נחשבת 'עיר חילונית', חשוב לשמור על צורכי היהדות ולתת מענה מלא למי שדורש זאת," ובכך הבהיר ראש העיר את מחויבותו לצרכים הדתיים של כלל תושבי העיר.

חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)
חנוכת מקווה ברמת גן (צילום: יעקב כהן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

מְטַהֵר אֶת יִשְׂרָאֵל

|

תרי תלמודי

|

עַם מְקַדְּשֵׁי שְׁבִיעִי

|

שֶּׁפַע מִצְוַת תְּפִלִּין

||
1

זכר צדיקים לברכה

|

גלריה מרגשת מאחרי הפקקים

||
1

נלחמים על חייו

|

סוגיית הגיוס | כל מה שחשוב לדעת

||
6

ומה הגיב על הטרגדיה בסיום העצרת?

||
2

תלמיד חכם, ברגע!

|

ענבי הגפן

|
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר