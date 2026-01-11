אין כל הגליות מתכנסות אלא בזכות משניות: תכונה רבה והתרגשות עצומה אפפו את מוצאי שבת קודש פרשת שמות, השבת הראשונה של ימי השובבי"ם המסוגלים, עת התכנסו מאה בחורי חמד, בראשם תלמידי ישיבת 'ברית יעקב' המעטירה לצד בחורים מצוינים מישיבות נוספות, למעמד "סיום סדר מועד" שנלמד במסגרת המהפכה המבורכת של לימוד "דף היומי במשניות".

הבחורים, שקיבלו על עצמם את היעד השאפתני לסיים את הש"ס משניות כולו בדרך ייחודית וקבועה, ציינו את סיום סדר מועד בשירה ובהודיה. המראה המרנין של מאה לומדים צעירים, המשלבים את לימודי הישיבה עם עמל נוסף של סיום סדר שלם במשנה, הצליח לרגש את גדולי התורה וראשי הישיבות שהגיעו לחלוק להם כבוד ולהוקיר את עמלם.

במעמד המרומם השתתפו גדולי ישראל, ובראשם הגאון רבי יצחק אזרחי, מראשי ישיבת מיר, הגאון רבי בנציון אזרחי, הגאון הרב יהושע כהן, הגאון הרב דוד צדוק, הרב הראשי לשעבר הגאון רבי דוד לאו והגאון הרב יצחק בצרי.

רגע השיא נרשם כאשר גדולי התורה, מתוך התרגשות עצומה מגודל ההישג של בחורי 'ברית יעקב' וחבריהם ללימודים, פצחו בריקוד נלהב וסוער לכבודה של תורה.

במסגרת האירוע, התקיים מעמד "קביעת מזוזה" וחנוכת המשרדים המפוארים של הארגון, שהוקמו לרווחת הלומדים ולשכלול המערך הכביר. הרבנים האצילו את ברכתם על יוזם ומחולל הרעיון, הרב שמואל הלפרין, אשר בתושייתו ומרצו הקים את מפעל התורה הזה.

מרנן ורבנן האצילו עליו מברכותיהם לרוב, שיזכה להמשיך ולהפיץ תורה לעדרים, ושיזכה ל'שתי שולחנות' – תורה וגדולה במקום אחד, מתוך בריאות ואריכות ימים, "אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד".

יוזם המהפכה, הרב שמואל הלפרין, סיכם את המעמד בסיפוק גלוי: "זה שכרי מכל עמלי. לראות מדי שבוע עוד ועוד מאות בחורים וילדים עורכים סיומים על מסכתות שלמות, לראות את הקבוצות מישיבת 'ברית יעקב' ומשאר הישיבות שמתלכדות סביב המשנה, אין לזה שיעור של אושר. זה הכוח שנותן לנו להמשיך ולהגדיל את המפעל הזה לכל רחבי הארץ".