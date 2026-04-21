כיכר השבת
בדרום אמריקה

"שרפו את הכדור רגל במדורת ל"ג בעומר" | המסר הנוקב של הגר"ש זעפראני בברזיל

מאות תלמידי הת"ת בברזיל קידמו בהתרגשות את פני הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני, גאב"ד 'כתר תורה', שהופיע לביקור הוד בקרבם • במהלך המעמד נשא הרב דברים חוצבי להבות נגד העיסוק ב"הבלי הרחוב", כשהוא מתמקד בנגע הקלפים והכדורגל, וביקש מהילדים להשליך את הקלפים למדורות ל"ג בעומר כסמל לביעור הרע • צפו בתיעוד המיוחד (חרדים)

הגרש"י זעפראני בביקור בברזיל (צילום: כותל המזרח)

במסגרת מסע החיזוק של הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני, גאב"ד 'כתר תורה', בקהילות היהודיות בברזיל, הגיע הרב לביקור מיוחד ומרומם בתלמוד התורה "מגן אברהם", שם התקבל בכבוד התורה ובהערצה רבה על ידי מאות התלמידים והצוות החינוכי.

המעמד נערך בראשות ראש מוסדות "מגן אברהם", הרה"ג רבי שלמה לניאדו, ובנשיאות חמיו הרב דניאל אזרק. עם כניסתו של הרב להיכל, פתחו התלמידים בשירת "בר יוחאי" נרגשת, כשהאווירה כולה עומדת בסימן של התעלות לקראת ל"ג בעומר.

במהלך המשא המרכזי שנשא בפני התלמידים, עמד הגר"ש זעפראני על חובתם של בני התורה בדור הנוכחי להיבדל מן הרחוב והשפעותיו. הרב התייחס בדבריו לתופעות המעסיקות את הילדים בבין הזמנים ובשעות הפנאי, ובהן העיסוק בכדורגל ואיסוף קלפים.

הרב נקט בלשון חריפה ואמר כי מדובר בכלי הסחה מובהקים של היצר הרע שנועדו לבטל את צעירי הצאן מלימודם. בצעד מעורר הדים, קרא הרב לתלמידים לבער את הדברים הללו מקרבם: "מי שמחזיק בדברים האלו שישרפם במדורת ל"ג בעומר", אמר הרב, כסמל לניתוק גמור מן ההבל והתחזקות בקדושה.

הביקור הותיר רושם בל ימחה על התלמידים והקהילה המקומית, שזכו לשמוע דברי השקפה צרופים כחלק ממסעו המקיף של הרב לחיזוק עמלי התורה במדינות דרום אמריקה.

ברזילכדור רגלהרב שלמה ידידיה זעפראני

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

בדרום אמריקה

|

יהדות בגולה

|
ש

צפו בגלריה

בשיתוף עיריית בית שמש|מקודם

ערב יום הזיכרון

||
1

סֵדֶר הֲלָכָה

||
1

חיזוק ב-60 שניות

|

סיפור חייו של הלוחם מהגדוד החרדי

||
6

תיעוד מרגש | צפו

||
2

ש

בבחינות ברבנות הראשית

נחמן שטרנהרץ|מקודם

סיפורו של הלוחם ממודיעין עילית

||
9

זיכרון לדורות

|

האיגרת המלאה

||
4

מעמד היסטורי בעולם התורה

||
17

עלול להיגמר בשפיכות דמים

||
10

בסיום ימי השבעה

||
1

