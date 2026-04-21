במסגרת מסע החיזוק של הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני, גאב"ד 'כתר תורה', בקהילות היהודיות בברזיל, הגיע הרב לביקור מיוחד ומרומם בתלמוד התורה "מגן אברהם", שם התקבל בכבוד התורה ובהערצה רבה על ידי מאות התלמידים והצוות החינוכי.

המעמד נערך בראשות ראש מוסדות "מגן אברהם", הרה"ג רבי שלמה לניאדו, ובנשיאות חמיו הרב דניאל אזרק. עם כניסתו של הרב להיכל, פתחו התלמידים בשירת "בר יוחאי" נרגשת, כשהאווירה כולה עומדת בסימן של התעלות לקראת ל"ג בעומר.

במהלך המשא המרכזי שנשא בפני התלמידים, עמד הגר"ש זעפראני על חובתם של בני התורה בדור הנוכחי להיבדל מן הרחוב והשפעותיו. הרב התייחס בדבריו לתופעות המעסיקות את הילדים בבין הזמנים ובשעות הפנאי, ובהן העיסוק בכדורגל ואיסוף קלפים.

הרב נקט בלשון חריפה ואמר כי מדובר בכלי הסחה מובהקים של היצר הרע שנועדו לבטל את צעירי הצאן מלימודם. בצעד מעורר הדים, קרא הרב לתלמידים לבער את הדברים הללו מקרבם: "מי שמחזיק בדברים האלו שישרפם במדורת ל"ג בעומר", אמר הרב, כסמל לניתוק גמור מן ההבל והתחזקות בקדושה.

הביקור הותיר רושם בל ימחה על התלמידים והקהילה המקומית, שזכו לשמוע דברי השקפה צרופים כחלק ממסעו המקיף של הרב לחיזוק עמלי התורה במדינות דרום אמריקה.